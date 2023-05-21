إخماد حريق محدود داخل مستشفى شبين الكوم التعليمي (صور)

شهد مستشفى شبين الكوم التعليمي بمحافظة المنوفية حريق محدود داخل المستشفى نتيجة ماس كهربائي وتم إبلاغ الجهات المعنية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

على الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية التابعة لمديرية أمن المنوفية لموقع الحادث، مدعومة بقوة من الشرطة حيث تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق ومنع امتداده لأماكن أخرى دون وقوع أي خسائر في الأرواح.

تلقى اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية إخطارًا من مأمور مركز شرطة شبين الكوم يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق في مستشفى شبين الكوم التعليمي، عقب رؤية الأدخنة المتصاعدة وعلى الفور تم إبلاغ الحماية المدنية و تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة سير التحقيقات في الحادث.

وأكد مصدر مطلع بمستشفى شبين الكوم التعليمي أن الحريق شب نتيجة ماس كهربائي في "كومبوسور" تكييف خارجية بمبني المستشفى القديم بالدور الثاني، وتم فصل التيار الكهربائي للسيطرة على الحريق خشية تصاعده وقامت إدارة المستشفى باعادتها بعد التأكد من سلامة المكان.

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