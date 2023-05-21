عمرو البنا عضو التنسيقية: الحديث عن التنمية المستدامة يعني الحديث عن المحليات

قال عمرو البنا، عضو تنسيقيه شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب العدل، إن الحديث عن التنمية المستدامة، داخل المناطق والأقاليم الجغرافية المتنوعة في مصر، يعني الحديث عن المحليات، بحكم قربها ونفاذيتها في المجتمع المصري، ولذلك هم الأكثر دراية باحتياجات المواطنين، وبالتالي فإن مشاركة المحليات في رسم ووضع الخطط التنموية، بات أمرا ضروريا ومهما.



وأكد، خلال كلمته في جلسة «قانون المجالس الشعبية المحلية» بلجنة المحليات بالحوار الوطني، أن هناك معاناة من فراغ المجالس المحلية لأكثر من 11 سنة، ما أدى لإحداث فجوة بين المواطننين والأجهزة التنفيذية.



وطالب في توصياته بسرعة إصدار القانون الخاص بإجراء انتخابات المجالس المحلية واعتماد تقسيم الدوائر الانتخابية لضمان التمثيل العادل لكل المدن والقرى والنجوع في كل محافظات مصر وضرورة إعاده تعريف العامل والفلاح، وأخيرا توسيع صلاحيات المجالس المحلية وحوكمتها.

وانطلقت صباح اليوم الأحد، الجلسات النقاشية للجنة الأحزاب السياسية بالمحور السياسي فى الحوار الوطني، وتناقش اللجنة جميع القضايا المدرجة ضمن جدول أعمالها بحسب ما انتهي إليه مجلس أمناء الحوار.

وجاءت قضايا اللجنة كالتالي: قواعد تعزيز ودعم نشاط الأحزاب وإزالة المعوقات أمامها و تشكيل واختصاصات لجنة الأحزاب، بالإضافة إلي قضية "الحوكمة المالية والإدارية داخل الأحزاب".

يأتي ذلك بحضور الدكتور علي الدين هلال المقرر العام للمحور السياسي، والنائب إيهاب الطماوى مقرر لجنة الأحزاب السياسية والكاتب الصحفي خالد داود المقرر المساعد وممثلين عن مجلس أمناء الحوار، و مئات من ممثلي مختلف القوى السياسية والنقابية والمجتمع الأهلي والشخصيات العامة والخبراء ووسائل الإعلام العربية والمحلية والأجنبية