الأحد 21 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

عمرو البنا عضو التنسيقية: الحديث عن التنمية المستدامة يعني الحديث عن المحليات

عمرو البنا
عمرو البنا

قال عمرو البنا، عضو تنسيقيه شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب العدل، إن الحديث عن التنمية المستدامة، داخل المناطق والأقاليم الجغرافية المتنوعة في مصر، يعني الحديث عن المحليات، بحكم قربها ونفاذيتها في المجتمع المصري، ولذلك هم الأكثر دراية باحتياجات المواطنين، وبالتالي فإن مشاركة المحليات في رسم ووضع الخطط التنموية، بات أمرا ضروريا ومهما. 


وأكد، خلال كلمته في جلسة «قانون المجالس الشعبية المحلية» بلجنة المحليات بالحوار الوطني، أن هناك معاناة من فراغ المجالس المحلية لأكثر من 11 سنة، ما أدى لإحداث فجوة بين المواطننين والأجهزة التنفيذية. 


وطالب في توصياته بسرعة إصدار القانون الخاص بإجراء انتخابات المجالس المحلية واعتماد تقسيم الدوائر الانتخابية لضمان التمثيل العادل لكل المدن والقرى والنجوع في كل محافظات مصر  وضرورة  إعاده تعريف العامل والفلاح، وأخيرا توسيع صلاحيات المجالس المحلية وحوكمتها.

 

 وانطلقت صباح اليوم الأحد، الجلسات النقاشية للجنة الأحزاب السياسية بالمحور السياسي فى الحوار الوطني، وتناقش اللجنة جميع القضايا المدرجة ضمن جدول أعمالها بحسب ما انتهي إليه مجلس أمناء الحوار.

 

وجاءت قضايا اللجنة كالتالي:  قواعد تعزيز ودعم نشاط الأحزاب وإزالة المعوقات أمامها و تشكيل واختصاصات لجنة الأحزاب، بالإضافة إلي قضية "الحوكمة المالية والإدارية داخل الأحزاب".

 

يأتي ذلك بحضور الدكتور علي الدين هلال المقرر العام للمحور السياسي، والنائب إيهاب الطماوى مقرر لجنة الأحزاب السياسية والكاتب الصحفي خالد داود المقرر المساعد وممثلين عن مجلس أمناء الحوار، و مئات من ممثلي مختلف القوى السياسية والنقابية والمجتمع الأهلي والشخصيات العامة والخبراء ووسائل الإعلام العربية والمحلية والأجنبية

عمرو البنا تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين حزب العدل التنمية المستدامة الأقاليم الجغرافية المحليات الخطط التنموية

الأكثر قراءة

"بسبب ركنة".. طعنة نافذة لسائق فى عين شمس

القوات المسلحة تعلن افتتاح المكتب الاستشارى العلمى لإدارة الحرب الكيميائية

وزير قطاع الأعمال: المنطقة واعدة وتمتلك مقومات متنوعة لجذب الاستثمارات

الأمم المتحدة: المشروع القومي لتنمية الأسرة يحقق أهداف التنمية المستدامة

أوقاف الإسكندرية: القيادة السياسية تولى اهتمامًا بالغًا بالقرآن وأهله

وكيل "تعليم أسوان" يتفقد لجان تقدير درجات الشهادة الإعدادية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

مسقط- القاهرة.. زيارة سلطانية تاريخية

جمال-أسعد

الحوار والهوية المصرية

محمود خليل

حين رأى نفسه «الأعظم»

بسنت حسن

رسالة مهرجان كان

وائل لطفي

تمكين الشباب.. الطريق نحو المستقبل

محمد العسيري

مهرجان الموسيقى.. عزف غير منفرد

إسراء شوقي

مستقبل إعلام «الذكاء الاصطناعى»

وائل لطفي

مستقبل العرب الاقتصادى

صور

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تدين اقتحام الوزير الإسرائيلى ايتمار بن غفيرالمسجد الأقصى

اللحظات الحاسمة.. كيف كشفت إسرائيل مواقع إنتاج صواريخ الجهاد الإسلامي وهاجمتها؟

مصر تدين اقتحام مسئول إسرائيلى المسجد الأقصى