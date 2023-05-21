طلعت عبد القوي: المواد المتعلقة بالمحليات فى الدستور من أكثر المواد التى استغرقت وقتا

قال الدكتور طلعت عبد القوى، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن المواد المتعلقة بالمحليات فى الدستور من أكثر المواد التى استغرقت وقتا طويلا حال وضعها وهذا لأهميتها وحساسيتها الدقيقة.

وتابع عبد القوى: “هناك توافق من قبل الجميع لإجراء انتخابات المحليات، وأن يكون هناك قانون يلبى احتياجات الجميع، والقانون وضح كافة التفاصيل”.

وانتقد عبد القوى، حديث البعض عن الفساد خلال الجلسة النقاشية للحوار المجتمعى المخصصة لمناقشة قانون المحليات اليوم الأحد، قائلا: "هل مصر لا يوجد بها من يواجه الفساد، الدستور تضمن مواد لمكافحة الفساد، ولدينا تشريع لمكافحة الفساد، والأجهزة الرقابية تواجه الفساد، ويحسب للرئيس إطلاق الاستراتيجية لمكافحة الفساد، وهيئة الرقابة الإدارية تقوم بجهود كبيرة، والحديث عن الفساد وكأنه لا يوجد سوى هذا المشهد ولا يوجد جهود لمواجتهه".



وتابع: "البعض تحدث عن تدنى الأوضاع فى الريف، فى حين أن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة" تستهدف تغيير شكل الحياة فى القرى والريف بتغيير حياة 58 مليون مواطن، والنصيب الأكبر للمبادرة فى الريف والقرى".



جاء ذلك خلال الجلسة النقاشية للأسبوع الثانى للحوار الوطنى المنعقدة اليوم، والمخصصة لمناقشة قانون المجالس الشعبية المحلية.