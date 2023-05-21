أستاذ علاقات دولية: أردوغان الأقرب للفوز.. والمعارضة تخلط أوراقها لكسب الناخبين

قال الدكتور سمير صالحة، أستاذ العلاقات الدولية، رجب طيب أردوغان هو الأقرب إلى الفوز في انتخابات الرئاسة التركية، مشيرًا إلى أن المعارضة تخلط أوراقها لكسب الناخبين.

وأضاف "صالحة"، خلال مداخلة عبر سكايب مع قناة "القاهرة الإخبارية"، أن ما يحدث الآن مختلف كليًا عن أجواء الحملات الانتخابية، متابعًا: "هناك عملية خلط أوراق جديدة على مستوى الأحزاب وربما التحالفات أيضًا".

وتابع: "بدأنا نرى عملية خلط الأوراق هذه في الأيام الأخيرة من خلال تصريحات أو مواقف مرشح المعارضة كمال كليجدار أوغلو، أو حتى من خلال مواقف الأطراف الذي تقف بجانبه تحديدًا مواقف رئيسة حزب الجيد".

واستكمل: "هذا يعني أن هناك طرحًا جديدًا لكسب الناخب بطريقة جديدة، لكني أرى أنه من الصعب جدًا الوصول إلى نتائج في فترة زمنية قصيرة، والمعارضة الآن تدخل في مغامرة كبيرة".