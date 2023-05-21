مؤمن سيد: نأمل في سرعة إصدار قانون المحليات بما يضمن إجراء الانتخابات في أقرب وقت

خلال مشاركته في جلسة لجنة المحليات بالحوار الوطني..

شارك مؤمن السيد عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في جلسة لجنة المحليات بالمحور السياسي للحوار الوطني، لمناقشة قضية "قانون المجالس الشعبية المحلية".

وخلال كلمته قدم مؤمن السيد، الشكر لأعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني على المجهود الكبير والمبذول في إدارة جميع الجلسات الماضية، كما قدم الشكر لمقرر المحور السياسي على طرح ومناقشة ملف وموضوع هام هو ( قانون المجالس الشعبية المحلية) لما له من أهمية ضمن أولويات الملفات السياسية المطروحة للنقاش.

وقال عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنه في الحقيقة منذ ثورة 25 يناير وحتى الآن تعيش مصر بدون مجالس محلية منتخبة مما أدى الى وجود مشاكل كثيرة يصعب الوصول إليها في القرى والمراكز والأحياء على مستوى المحافظات، مضيفا أنه في الحقيقة من ضمن جولات الحوار الوطني التي قام بها أعضاء التنسيقية في مختلف المحافظات خلال الفترة الماضية كان هناك تساؤلات عديدة حول ملف المحليات وعن مدى إمكانية وجود محليات في هذا التوقيت وكذلك العديد من التساؤلات نحو هذا الملف.

وأضاف، أنني أرى أهمية وجود المجالس المحلية لاعتبارات عديدة لأنها تعتبر وسيلة من الوسائل الهامة لرفع العبء عن كاهل أعضاء المجالس النيابية، كما أن المجالس المحلية تلعب دورا تكامليا مع دور أعضاء المجالس النيابية حيث تعطى فرصة للنائب بيقوم بدوره الرقابي، كما أن وجودها بمثابة آليات رقابية قوية للقضاء على الفساد في المحليات.

وأشار عضو التنسيقية، إلى أن وجود عضو المجلس المحلي يسهل معرفة المشاكل بشكل مباشر في القرى والمراكز والأحياء على مستوى المحافظات، مضيفا أن عضو المجلس المحلي هو أكثر دراية بتفاصيل المشكلات التي التي تواجه المواطنين في القرى والمراكز، مما يؤكد أهمية وجود المجالس المحلية والتي تأخرت كثيرًا لأكثر من 10 سنوات.

وأوصى مؤمن السيد بضرورة اعتماد النظام الانتخابي على أن يكون من خلال القائمة المطلقة المغلقة، كذلك ضرورة وجود تعريف واضح للعمال والفلاحين والعمل على إعادة التقسيم العادل للدوائر والتوزيع الجغرافي.

واختتم كلمته قائلا: “أخيرا أرى ضرورة المشاركة الفعالة والتكاتف من جميع القوى السياسية والحزبية في هذا الملف وتقديم المصلحة العامة للوطن والمواطن أولاً، ونأمل في سرعة إصدار القانون بما يضمن إجراء انتخابات المجالس المحلية في أسرع وقت”.