انطلاق أولى فعاليات الاجتماعات السنوية للبنك الإفريقي للتنمية بشرم الشيخ.. غدًا

يعقد البنك الأفريقي للتنمية غدًا الاثنين الموافق 22 مايو 2023، اجتماعاته السنوية في مدينة شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية، وعلى هامش الاجتماعات سينظم المنتدى الأفريقي للاستثمار مائدة مستديرة للاستثمار برئاسة تشينيلو أنوهو المديرة الأولى للمنتدى.

وأوضح البنك الإفريقي للتنمية عبر موقعه الالكتروني، أن الاجتماعات السنوية للبنك لعام 2023 تتيح للمنتدى الأفريقي للاستثمار فرصة لحشد المستثمرين التنمويين والمؤسسين والتجاريين وأصحاب المصلحة الرئيسيين الآخرين من القطاعين العام والخاص لدفع المشاريع الهامة نحو قابلية تمويلها.

وستتضمن المائدة المستديرة عرضًا تقديميًا عن فرص الاستثمار الاستراتيجية، تليها جلسة أسئلة وأجوبة، وسيعقد المنتدى الأفريقي للاستثمار سلسلة من الموائد المستديرة للمستثمرين في عام 2023 قبل حدث أيام السوق. وستحمل أيام السوق، المقرر عقدها في الفترة من 8 إلى 10 نوفمبر 2023 في مراكش، بالمغرب، موضوع فتح سلاسل القيمة في أفريقيا.

جدير بالذكر أن أيام السوق لعام 2022 أقيمت في الفترة من 2 إلى 4 نوفمبر في أبيدجان، في كوت ديفوار، إذ حشد الحدث، الذي عرض مشاريعًا قابلة للتمويل في مجالات النقل والطاقة والرعاية الصحية والزراعة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مبلغ 31 مليار دولار من الاستثمارات من المستثمرين الأفارقة والعالميين.

ويعقد البنك الأفريقي للتنمية اجتماعاته السنوية لعام 2023 في شرم الشيخ، بمصر، في الفترة من 22 إلى 26 مايو تحت عنوان "تعبئة تمويل القطاع الخاص للمناخ والنمو الأخضر في أفريقيا".

وقد وافق مجلس إدارة مجموعة البنك الأفريقي للتنمية على ضمان ائتمان جزئي بقيمة 345 مليون دولار لمصر لزيادة الوصول إلى سوق سندات الباندا لتمويل المشاريع الخضراء والاجتماعية، وكانت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أشارت إلى أن الاتفاقية الجديدة مع البنك الأفريقي للتنمية تضيف بعدًا جديدًا للشراكة الاستراتيجية التي تركز على تعزيز التحول نحو الطاقة المتجددة وتمويل مشروعات البنية التحتية المستدامة، كما أنها تدفع نحو تنويع مصادر التمويل والبناء على الجهود والإجراءات التي اتخذتها الدولة في وقت سابق، بما في ذلك السندات الخضراء التي تم إطلاقها نهاية عام 2020".