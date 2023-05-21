دينا الشربيني عن تعاونها مع تامر حسني في فيلم "تاج": هيكسر الدنيا

أعربت النجمة دينا الشربيني عن سعادتها بالتعاون مع النجم تامر حسني في فيلمه السينمائي الجديد الذي يحمل اسم “تاج” والمقرر طرحه بدور العرض السينمائي خلال موسم أفلام عيد الأضحى المقبل.

ونشرت دينا الشربيني عدد من الصور والتي تجمعها بتامر حسني من داخل كواليس تصوير فيلم تاج وعلقت عليهم ردًا على كلام تامر حسني الذي نشره عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” وقالت: “تامر.. مهما اتكلمت أو قلت مش هعرف اشرحلك أنا سعيدو قد إيه بكلامك.. أنا كنت بحبك وبحترمك جدًا على المستوى الفني ودلوقتي لما عرفتك بحبك وبحترمك جدًا على المستوى الشخصي”.

وأضافت: “ربنا يوفقك وينجحك أكتر وأكتر وإن شاء الله تاج يكسر الدنيا زى كل أعمالك علشان المجهود الجبار اللي انت عامله فيه اللي أنا شخصيًا شوفتوا بعينى”.

وكان تامر حسني نشر منذ قليل منشورًا تضمن صور من كواليس الفيلم برفقة دينا الشربيني وعلق عليه قائلًا: “النجمة الجميلة دينا الشربيني نورتي فيلمك (تاج) ويارب الفيلم يكمّل سلسلة نجاحاتك الكبيرة اللي كسرتي بيها الدنيا، ربنا يكرمك ويكرمنا معاكي".