غدًا.. "جنايات بنها" تنظر أولى جلسات محاكمة قتل طفل

تنظر محكمة جنايات بنها غدًا الاثنين، أولى جلسات محاكمة عاطلان قاما باستدراج طفل يدعى "زياد أشرف" وسرقة هاتفه المحمول ومبلغ مالى وعندما عرفهما قاما بالتخلص منه بخنقه حتى الموت وإلقاء الجثة فى إحدى المناطق النائية المتاخمة للكتلة السكنية بدائرة مركزشرطة الخانكة بالقليوبية.

أحال المحامى العام الأول لنيابات شمال بنها الكلية المتهمان وهما "محمد.ع.ح " و"محمد.أ.ش" لمحكمة الجنايات لانهما فى غضون شهر ديسمبر من عام 2022 قتلا عمداً المجني عليه الطفل "زياد أشرف سعيد علي عطية" عمدا مع سبق الإصرار بأن بيتا النية وعقدا العزم على قتله عقب استدراجهما له إلى إحدى المناطق النائية إثر اتفاق سابق بينهما لسرقة متعلقاته " هاتف محمول ومبلغ مالى" وخوفًا من كشف أمرهما بعدما هددهما المجني عليه وقاما باصطحابه إلى حيث مكان مقتله وما إن وصلا رفقته حتى قام المتهم الثاني بإسقاطه أرضاً وقام المتهم الأول بالجلوس عليه صوب قدمه ممسكاً يداه حال قيام المتهم الثاني بالإطباق على عنقه بيده مستمرا في الإطباق عليها حتى لفظ أنفاسه.

أضاف أمر الاحالة ان تلك الجناية اقترنت بجنايتين أخرتين تاليتى الوصف قد تقدمتها اذ انهما في ذات المكان والزمان خطفا الطفل المجني عليه بطريق التحايل بأن قام المتهم الأول بالتربص مستغلاً حداثة سنه طالباً منه التوجه إلى إحدى المناطق الزراعية النائية حيث وجود المتهم الثاني بعدما اتفقا سوياً على سرقته وتمكنا بتلك الوسيلة من إبعاده عن أعين المواطنين.

وقام المتهم الأول بجذب هاتفه المحمول عنوة وسلمه للمتهم الثاني وطلب منه إخراج ما بحوزته من أموال واستطالت يده جيب بنطاله وأخرج المبلغ المالي وقدره مائة وخمسون جنيهاً كانت بحوزته بعدما هددا إياه باخراجها وتمكنا بتلك الوسيلة من هاتفه المحمول والمبلغ ثم خلصا علية بخنقة حتى الموت.