الأحد 21 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

من يفوز برئاسة تركيا؟.. منافسة قوية بين أردوغان وكليجدار أوغلو

أردوغان
أردوغان

استعرضت قناة "القاهرة الإخبارية" جولة الإعادة لانتخابات الرئاسة التركية للأتراك المقيمين بالخارج والتي بدأت أمس السبت، بين الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان ومنافسه كمال كلجدار أوغلو.

وأشار تقرير "القاهرة الإخبارية" إلى أن جولة الإعادة مستمرة حتى 28 من مايو الجاري، حيث تتجه أنظار العالم تجاه العاصمة التركية أنقرة؛ لمعرفة ما ستسفر عنه جولة الإعادة.

وأكد التقرير أن جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية التركية من المتوقع أن تشهد منافسة شرسة بين المرشحين الذين يمتلكان خططًا سياسية مختلفة عن الآخر.

حيث يحاول أردوغان الترويج لنفسه بإبراز قدراته على الساحة الدولية وامتلاكه علاقات جيدة مع العديد من الأطراف الفاعلة إقليميًا ودوليًا بين علاقات اتخذت منحنى تصاعديًا مع دول الخليج ومصر في الفترة الأخيرة، وعلاقات جيدة مع الصين وروسيا.

وعلى الجانب الآخر، المرشح كمال كليجدار أوغلو يعد منافس المعارضة، حيث يقدم وعودًا باستعادة الديمقراطية في تركيا وتحسين حقوق الإنسان، فيما يتساءل بعض الأتراك عما إذا كان لديه حضور على المسرح العالمي كمنافسه أردوغان ومدى التزامه بالأمن.

جولة الإعادة تشهد منافسة قوية بين أردوغان وكليجدار أوغلو

وبحسب نتائج الجولة الأولى للانتخابات تشير التوقعات إلى أن المدن التركية الثلاث الكبرى أنقرة، إزمير، إسطنبول ستكون حاسمة في جولة الإعادة بعدما شهدت منافسة قوية بين المشرحين حسمها كليجدار أوغلو لصالحه بفارق طفيف عن أردوغان ليتأجل الصراع لجولة الـ28 من مايو، وسط ترقب إقليمي ودولي.

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