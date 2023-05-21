الأحد 21 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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رمضان عبدالمعز يكشف سر تسمية سيدنا يوسف بالصديق

رمضان عبدالمعز
رمضان عبدالمعز

كشف الداعية الإسلامي الشيخ رمضان عبدالمعز، الدروس المهمة التي تعلمناها من قصة سيدنا يوسف، مؤكدًا أنه البحث عن حياة هادئة ومستقرة لأن الدنيا لست دار قرار.

المؤمنون الصادقون هم شهداء الله على أرضه

وقال خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، والمذاع عبر فضائية dmc، إن المؤمنين الصادقين هم شهداء الله على أرضه مستدلًا بقوله تعالى: "وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الصِّدِّيقُونَ ۖ وَالشُّهَدَاءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ".

وأشار إلى أن سيدنا يوسف أطلق عليه لقب الصديق، وذلك كان صادقًا في كل شيء في تأويله للرؤيا واتهم في عرضه ولصدقه لم يدافع عن نفسه، كما أن تأويله للرؤيا كان منحة وعلما من الله سبحانة وتعالى له، مؤكدًا أن كل نبي نتعلم منه خلقًا معينًا، ويجب للأنبياء جميعًا كل كمال بشري لأن الله أعلم حيث يجعل رسالته. 

وسخر من تأويل الرؤى الذي يتم خلال الوقت الحالي، مؤكدًا أن هؤلاء الناس يلعبون على أوتار قلوب الناس، متسائلًا من أين يأتون بتفسيراتهم للأحلام؟.

رمضان عبدالمعز سيدنا يوسف الصديق تأويله للرؤيا المؤمنون الصادقون

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