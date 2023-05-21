نائب محافظ المنيا يتابع توريد القمح ومشروعات "حياة كريمة"

شارك الدكتور محمد أبو زيد، نائب محافظ المنيا في الاجتماع الذي عقده اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، الأحد، عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع المحافظين من مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وشهد الاجتماع مناقشة عدد من الملفات التنموية والخدمية ومتابعة تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء في تلك الملفات.

وتابع وزير التنمية المحلية في بداية الاجتماع موقف توريد محصول القمح من المزارعين والموردين حتى الآن تنفيذاً لتوجيهات رئيس الوزراء للوصول إلى الكميات المستهدفة وتذليل أي تحديات أو معوقات في هذا الشأن إضافة إلى استمرار منع تداول الأقماح خارج الإطار الرسمي لعملية التوريد بالشون والصوامع المخصصة واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أي مخالفات في عملية التوريد .

وأشار اللواء هشام آمنة إلى أهمية تقديم كل التسهيلات والتيسيرات اللازمة للمزارعين والموردين وصرف المستحقات أولاً بأول لتعزيز نسب التوريد المستهدفة وإحكام الرقابة على منظومة عمليات توريد محصول القمح كونه محصولاً استراتيجياً مهماً للدولة في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الحالية .

من جانبه أعلن نائب محافظ المنيا خلال الاجتماع عن استمرار أعمال توريد محصول القمح بالشون والصوامع الحكومية، حيث تم توريد 284465 طنا و748 كيلو من محصول القمح لموسم حصاد 2023، وذلك من خلال 42 موقعا تخزيني بجميع مراكز ومدن المحافظة، بنسبة 77 % من المستهدف ، موجها بالاستمرار في اتخاذ كافة التدابير اللازمة لتسهيل أعمال التوريد على المزارعين، وتذليل كافة العقبات في سهولة ويسر وفقًا للقواعد والاشتراطات المنظمة لذلك.

وأكد نائب المحافظ أن مراكز المحافظة تواصل جهودها بالتعاون مع مديرية التموين في ضبط أية مخالفات خاصة بتوريد محصول القمح، حيث يجري المتابعة مع إدارة المواقف بزمام جميع المراكز، بأرقام السيارات المحملة بمحصول القمح والتأكد من توريد الكميات المحملة بالشون والصوامع الحكومية، والتعامل بكل حسم وفقا لأحكام القانون مع المحتكرين، كما يجري متابعة كافة التقارير الخاصة بأعمال التوريد من غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة من خلال الغرف الفرعية على مستوى الوحدات المحلية وذلك لمتابعة الكميات التي يتم توريدها من محصول القمح بالصوامع والهناجر والشون على مستوى مراكز ومدن المحافظة يوميًا.

كما شهد اللقاء استعراض موقف تسليم الأثاث وفرش مقار مجمعات الخدمات الحكومية بقرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في إطار الاتفاق الذى وقعته وزارة التنمية المحلية مع وزارة الدولة للإنتاج الحربى في هذا الشأن وكذا توصيل المرافق وربط المجمعات بالمراكز التكنولوجية تمهيداً لإنطلاق العمل بتلك المجمعات التي تم الانتهاء منها واستقبال المواطنين .

ووجه اللواء هشام آمنة بأهمية المتابعة المستمرة من المحافظين لهذا الملف لمتابعة استلام الأثاث والتجهيزات طبقاً للمواصفات المتفق عليها وسرعة توصيل المرافق من الكهرباء والصرف الصحي والمياه والتجهيزات الالكترونية لتلك المجمعات ودخولها الخدمة أمام المواطنين فى جميع القرى المستهدفة تنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير.

نائب محافظ المنيا

نائب محافظ المنيا