6 أفلام تؤكد على الهوية المصرية ضمن أفلام سينما الكرتون المصري بالهناجر

عرض النادي الشهري "لسينما الكارتون المصري"، والذي يقيمه قطاع صندوق التنمية الثقافية بقاعة سينما الهناجر بساحة الأوبرا مجموعة من أعمال الرسوم المتحركة المصرية، والتى حازت على جوائز وتتناول مجموعة من القيم وتؤكد على الهوية المصرية منها: "عصفور يجد عشا"، "فتحى يا ورده"، "زيزو"، "مملكة النحل"، "فصول السنة"، “خطوط ودوائر”.

النادي يقام تحت إشراف المخرجة "شويكار خليفة"، والمخرجة "عطية عادل خيري"، والدكتورة "ليلي فخري" رئيس قسم الرسوم المتحركه للمعهد العالي للسينما سابقاً.

حضر العروض عدد من أطفال المدارس كما حضر عدد كبير من أطفال حي الأسمرات بالتعاون مع الإدارة المركزية لتنمية النشىء بوزارة الشباب والرياضة تحت إشراف إيمان حنفي وكيل الوزارة، والدكتورة وفاء موسي مدير الإدارة العامة للتنشئة المدرسية.

يسير صندوق التنمية الثقافية بخطى سريعة ومدروسة فى نفس الوقت نحو تحقيق مفهوم التنمية الثقافية الشاملة وفق منظومة متكاملة تهدف لدعم الفنون والثقافة والارتقاء بها ونشرها لدى مختلف فئات الشعب.. وهو في سبيل ذلك أقام العديد من المكتبات العامة والمراكز الثقافية في مختلف القرى والنجوع والأحياء الشعبية وهذا من أهم الأعمال التي تضرب فى عمق مفهوم التنمية الثقافية، وبلغ عدد المكتبات التى أنشأها الصندوق في أماكن لم يكن من المتصور إقامة مثل هذه المكتبات بها حوالى 90 مكتبة.

كما أن فلسفة تحويل المواقع الأثرية بعد ترميمها إلى مراكز إبداع فني كان لها عظيم الأثر في تنمية المستوى الثقافي لجموع السكان المحيطين بهذه المراكز وخصوصاً أنه تم إمداد هذه المواقع بكافة المتطلبات التي تكفل لها أداء دورها الثقافي والفني، وقد بدأت التجربة عام 1996 ببيت الهراوي وامتدت حتى وصل عدد المواقع الأثرية التى تم تحويلها إلى مراكز إبداع فنى تابعة للصندوق إلى (17) مركزاً.

من ناحية أخرى فإن صندوق التنمية الثقافية يتولى إدارة وتنظيم ودعم العديد من المهرجانات الثقافية والفنية في السينما والمسرح والفنون التشكيلية والتي تعمل على دعم هذه الفنون والدفع بها في عملية التنمية والتطوير ومنها: المهرجان القومي للسينما المصرية، المهرجان القومي للمسرح، مهرجان المسرح التجريبي، سمبوزيوم النحت الدولي بأسوان، مهرجان سينما الطفل.

ويقوم الصندوق في سبيل تحقيق التنمية الثقافية الشاملة بتقديم الدعم المادى للعديد من الجهات والهيئات والمراكز الثقافية والفنية الأهلية والحكومية وكذلك يقوم بدعم شباب الفنانين والأدباء في مختلف فروع الثقافة