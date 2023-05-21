الأحد 21 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

النائب أحمد بلال: المعضلة الأساسية فى كيفية ترسيخ الأحزاب لدورها

النائب أحمد بلال
النائب أحمد بلال

قال النائب أحمد بلال البرلسي عضو مجلس النواب، إن أزمة الحياة الحزبية ليست فقط في القانون أو الإجراءات التأسيسية لكن المعضلة الأساسية في كيفية ترسيخ الأحزاب لدورها وسط ممارسات مضادة، مطالبًا بعدم تدخل الدولة في ممارسات الأحزاب وأنشطتها.


وأضاف بلال، خلال كلمته بلجنة الأحزاب بالحوار الوطني، اليوم الأحد، أنه لا يجب التعامل مع التعددية الحزبية كونها شعارًا لكن يجب تنفيذه على أرض الواقع فبدونها لا يمكن بناء جمهورية جديدة، مشددًا على أنه يجب الحذر من العودة لعصر الحزب الواحد وما أفسده داخل مصر- بحسب قوله.

 

وطالب بلال بعدم دعم بعض المؤسسات للمرشحين بعينهم بالانتخابات، قائلًا: "مينفعش يبقى فيه دعم من مؤسسات الدولة لحزب بعينه ومرشحيه في الانتخابات وبعدين تيجي تسألني كحزب إيه تمثيلك في البرلمان وتحكم عليا سواء بالدعم أو على قوتي بالشارع من خلال التمثيل ده".

 

وطالب بلال بإعادة التثقيف السياسي للشباب من خلال تعاون وزارات الثقافة والشباب والتعليم لإعداد كوادر سياسية وحزبية قادرة على ممارسة العمل السياسي وخوض الاستحقاقات الانتخابية.

 

وانطلقت صباح اليوم الأحد، الجلسات النقاشية للجنة الأحزاب السياسية بالمحور السياسي فى الحوار الوطني،  وتناقش اللجنة جميع القضايا المدرجة ضمن جدول أعمالها بحسب ما انتهى إليه مجلس أمناء الحوار.

 

وجاءت قضايا اللجنة كالتالي: قواعد تعزيز ودعم نشاط الأحزاب وإزالة المعوقات أمامها وتشكيل اختصاصات لجنة الأحزاب، بالإضافة إلى قضية "الحوكمة المالية والإدارية داخل الأحزاب".

 

يأتي ذلك بحضور الدكتور علي الدين هلال المقرر العام للمحور السياسي، والنائب إيهاب الطماوى مقرر لجنة الأحزاب السياسية، والكاتب الصحفي خالد داود المقرر المساعد، وممثلين عن مجلس أمناء الحوار، ومئات من ممثلي مختلف القوى السياسية والنقابية والمجتمع الأهلي والشخصيات العامة والخبراء ووسائل الإعلام العربية والمحلية والأجنبية.

النائب أحمد بلال ترسيخ الأحزاب الحزب الواحد الحياة الحزبية الحوار الوطنى

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