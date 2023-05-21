الأحد 21 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

تأهيل الشباب للمحليات: وعي المواطن بالمشاركة في الانتخابات وليس الحديث بالغرف المغلقة

الحوار الوطني
الحوار الوطني

قال فتحي عماد، مدير المشروع القومي لتأهيل الشباب للمحليات والمشاركة السياسية، ان سبب تأخير اصدار قانون المحليات من مجلس النواب هو عدم الوصول لآلية تراعي رضاء جميع الأطراف.

وتساءل أثناء مداخلته بجلسة المحليات: هل كافة السياسيين والقوي السياسية المشاركة لم تصل لاليه تراعي مشاركة كافة الأطراف

وأضاف أن الشماعة المعلق عليها تأخير الانتخابات المحلية غير صحيحة الا وهي وعي المواطن، وأن الوعي لدي المواطن سينشئ عندما يمارس المواطن الانتخابات وليس بالحديث في الغرف المغلقة.

و دعى إدارة الحوار الوطني بتبني تنفيذ المشروع القومي لتأهيل الشباب المحليات والمشاركة السياسية والذي حصل علي رعاية الرئيس ولم يستكمل من بعدها تنفيذه، حيث أن المشروع عمل علي دعم الشاب المصري وتأهيله والتثقيف سياسياً بداية من قانون المجالس المحلية والانتخابات ومواد الدستور ومحاور أخري لها علاقة بالتنمية المستدامة والحوكمة والرقمة وبالإضافة الي مكافحة الفساد والنزاهة والشفافية والتي تعد أهم مشاكل المجالس المحلية

واكد: يوفر المشروع دعم الوعي بالمجتمع المصري ودعم تنفيذ المجالس المحلية من خلال تقديم شباب مؤهلة وتعي أهمية المجالس المحلية ودورها.

وانطلقت صباح اليوم الأحد، الجلسات النقاشية للجنة الأحزاب السياسية بالمحور السياسي فى الحوار الوطني،  وتناقش اللجنة جميع القضايا المدرجة ضمن جدول أعمالها بحسب ما انتهي إليه مجلس أمناء الحوار.

وجاءت قضايا اللجنة كالتالي:  قواعد تعزيز ودعم نشاط الأحزاب و إزالة المعوقات أمامها و تشكيل واختصاصات لجنة الأحزاب، بالإضافة إلي قضية "الحوكمة المالية والإدارية داخل الأحزاب".

يأتي ذلك بحضور الدكتور علي الدين هلال المقرر العام للمحور السياسي، والنائب إيهاب الطماوى مقرر لجنة الأحزاب السياسية والكاتب الصحفي خالد داود المقرر المساعد وممثلين عن مجلس أمناء الحوار، و مئات من ممثلي مختلف القوى السياسية والنقابية والمجتمع الأهلي والشخصيات العامة والخبراء ووسائل الإعلام العربية والمحلية والأجنبية

فتحي عماد المشروع القومي لتأهيل الشباب قانون المحليات مجلس النواب جلسة المحليات الحوار الوطنى

الأكثر قراءة

محافظ البنك المركزى: توجيهات رئاسية بتقديم الدعم لنجاح اجتماعات بنك التنمية الإفريقى

بينهم سيدة.. حبس 4 متهمين بحيازة مواد مخدرة فى القاهرة

التعليم العالي: مكافآت مالية للمتميزين في تحالف إقليم الدلتا

"التعليم" تكشف حقيقة تسريب امتحانات "إعدادية المنيا"

سعر الذهب لحظة بلحظة فى مصر تحديث لحظى عيار 21

«إجلاء جوى».. «الخارجية» تعلن تعليمات جديدة لإجلاء المصريين من السودان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسراء شوقي

مستقبل إعلام «الذكاء الاصطناعى»

وائل لطفي

مستقبل العرب الاقتصادى

ماجد حبته

الدول الغنية مدينة للفقيرة!

د.أحمد الخميسى

ماذا أغضب ابنة نجيب محفوظ؟

د هند جاد

بعضهم يتوهم.. الحقيقة المطلقة

د. منى حلمى

جيوب منتفخة وقلوب فارغة

علي سعدة

أبناؤنا فى الخارج

حسين دعسة

إعلان جدة يدعم الوصاية الهاشمية على أوقاف ومقدسات القدس

صور

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تدين اقتحام الوزير الإسرائيلى ايتمار بن غفيرالمسجد الأقصى

اللحظات الحاسمة.. كيف كشفت إسرائيل مواقع إنتاج صواريخ الجهاد الإسلامي وهاجمتها؟

مصر تدين اقتحام مسئول إسرائيلى المسجد الأقصى