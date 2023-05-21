تأهيل الشباب للمحليات: وعي المواطن بالمشاركة في الانتخابات وليس الحديث بالغرف المغلقة

قال فتحي عماد، مدير المشروع القومي لتأهيل الشباب للمحليات والمشاركة السياسية، ان سبب تأخير اصدار قانون المحليات من مجلس النواب هو عدم الوصول لآلية تراعي رضاء جميع الأطراف.

وتساءل أثناء مداخلته بجلسة المحليات: هل كافة السياسيين والقوي السياسية المشاركة لم تصل لاليه تراعي مشاركة كافة الأطراف

وأضاف أن الشماعة المعلق عليها تأخير الانتخابات المحلية غير صحيحة الا وهي وعي المواطن، وأن الوعي لدي المواطن سينشئ عندما يمارس المواطن الانتخابات وليس بالحديث في الغرف المغلقة.

و دعى إدارة الحوار الوطني بتبني تنفيذ المشروع القومي لتأهيل الشباب المحليات والمشاركة السياسية والذي حصل علي رعاية الرئيس ولم يستكمل من بعدها تنفيذه، حيث أن المشروع عمل علي دعم الشاب المصري وتأهيله والتثقيف سياسياً بداية من قانون المجالس المحلية والانتخابات ومواد الدستور ومحاور أخري لها علاقة بالتنمية المستدامة والحوكمة والرقمة وبالإضافة الي مكافحة الفساد والنزاهة والشفافية والتي تعد أهم مشاكل المجالس المحلية

واكد: يوفر المشروع دعم الوعي بالمجتمع المصري ودعم تنفيذ المجالس المحلية من خلال تقديم شباب مؤهلة وتعي أهمية المجالس المحلية ودورها.

وانطلقت صباح اليوم الأحد، الجلسات النقاشية للجنة الأحزاب السياسية بالمحور السياسي فى الحوار الوطني، وتناقش اللجنة جميع القضايا المدرجة ضمن جدول أعمالها بحسب ما انتهي إليه مجلس أمناء الحوار.

وجاءت قضايا اللجنة كالتالي: قواعد تعزيز ودعم نشاط الأحزاب و إزالة المعوقات أمامها و تشكيل واختصاصات لجنة الأحزاب، بالإضافة إلي قضية "الحوكمة المالية والإدارية داخل الأحزاب".

يأتي ذلك بحضور الدكتور علي الدين هلال المقرر العام للمحور السياسي، والنائب إيهاب الطماوى مقرر لجنة الأحزاب السياسية والكاتب الصحفي خالد داود المقرر المساعد وممثلين عن مجلس أمناء الحوار، و مئات من ممثلي مختلف القوى السياسية والنقابية والمجتمع الأهلي والشخصيات العامة والخبراء ووسائل الإعلام العربية والمحلية والأجنبية