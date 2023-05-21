"أم شروق للمكيفات".. حقيقة إعلان بيع المخدرات ببورسعيد

تداول عدد من مستخدمى موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الأحد، صورة ضوئية لورقة تحوي إعلانا لبيع المواد المخدرة بمختلف أنواعها وأسمائها، في منطقة سكنية بـ محافظة بورسعيد، مما أثار جدلا كبيرا في المجتمع البورسعيدي.



وتضمنت الورقة: أم شروق لجميع أنواع المكيفات، جملة وقطاعي، وذلك ببورسعيد بسوق علي بن أبي طالب، وتضمنت رقمين لهاتفين محمولين أحدهما 010 والآخر 012.

كشف حقيقة الورقة

وكشف الرقمان المسجلان على الورقة، أنها مصطنعة وغير حقيقية، وذلك كون الرقمين مكونين من 10 أرقام فقط، ولا يمكن الاتصال بهما، وليسا لهواتف محمولة حقيقية، مما يؤكد أن الورقة تم نشرها من أجل جمع التعليقات إلا أنها ليست حقيقية.



وكشف أحد سكان المنطقة أن الورقة "مضروبة" ولا توجد سيدة تحمل هذا الاسم، وليس من المنطقي والمعقول أن تقوم بنشر اسمها وعنوانها وأرقام هاتفها علي الـ فيس بوك، وكأنها تقدم نفسها متهمة للأجهزة الأمنية.

وأشار إلى أن بائع المخدرات في أي مكان يتخفي من أعين أجهزة الأمن ويكون في غاية الحيطة من انكشاف أمره، لأن ذلك يعرضه للعقاب القانوني، لأنه يعلم أنه يرتكب جريمة تستوجب الحبس لمدة تصل إلي 10 سنوات في بعض القضايا.



وعلق: الحقيقة أنا زيكم شوفت الورقة وأنا من سكان المنطقة ومن غير حتى ما آخد بالي إن الأرقام مش حقيقية ما صدقتش ده علشان الأسباب اللي قولتها، وعاوز بجد أقول للناس بلاش نشير وخلاص ونجري ورا التعليقات والليكات علي حساب أخبار غير حقيقية.

هذا ولم تصدر أى جهة من جهات الضبط أو التحقيق بمديرية أمن بورسعيد بيانا بشأن الورقة المتداولة علي صفحات الفيس بوك ببورسعيد، ولم يجر تحرير أي محاضر أو بلاغات بشأن ذلك.