هاني فرحات: مهرجان "الموسيقي العربية" تاريخ كبير ولم نحدد الأسماء المشاركة في الدورة 32

بدأ المايسترو العالمي هاني فرحات مدير مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، الإعداد والتحضيرات الخاصة، بالدورة الـ32 للمهرجان المقرر انطلاقها خلال شهر أكتوبر المقبل، تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، وبرئاسة الدكتور خالد داغر رئيس دار الأوبرا المصرية.

وقال فرحات عن توليه إدارة المهرجان لأول مرة "سعيد بتولي المهمة وبثقة وزيرة الثقافة دكتورة نيفين الكيلاني، ورئيس دار الأوبرا دكتور خالد داغر، وهما يدعمانني ودائمي التشاور معي وهذا الأمر يجعلني مطمئنا للغاية.

نعمل على دورة استثنائية وإرضاء كافة الأذواق

وأضاف “فرحات” في بيان صحفي: مهرجان الموسيقى العربية أهم المهرجانات الغنائية في عالمنا العربي وكل الفنانين الكبار يرتبطون به بذكريات خاصة، ولذلك الدورة الجديدة تحتاج إلى دراسة متأنية حتى تخرج بالشكل الذي يليق بمصر وكل فريق العمل متحمس بالفعل للخروج بدورة استثناىية".

وتابع: "لم نحدد سوي الخطوط العريضة الخاصة بالمهرجان، ومازلنا في البداية ولم نختر أي فنان والجمهور سوف يفاجئ وهدفنا هو إرضاء كل الأذواق، كما أننا منفتحون تمامًا علي كل الآراء والأفكار التي تفيد المهرجان لأننا لن نرضي إلا بمزيد من الازدهار للمهرجان".

رئيس المهرجان: نحرص على إقامة عروض وحفلات إضافية خارج المسارح هذا العام

ومن جانبه أكد الدكتور خالد داغر في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن هدفه الرئيسي هذا العام، هو الخروج بالعروض الفنية والحفلات، من داخل وخارج المسارح الخاصة بالأوبرا، وذلك للوصول إلى أكبر عدد من المواطنين، ودار الأوبرا تقدم فنونا تتناسب مع جميع الشرائح العمرية.

وكان تم عقد أولى الاجتماعات التحضيرية والتمهيدية للجنة العلمية الخاصة بمؤتمر ومهرجان الموسيقى العربية، منذ أسبوعين، وضم الاجتماع كلا من الموسيقار هاني فرحات، مدير المهرجان، وأماني سعيد رئيس الإدارة المركزية للموسيقى الشرقية، والمايسترو تامر غنيم المشرف الفني للمهرجان، وأعضاء اللجنة العلمية وهم الدكتورة رشا طموم، والبروفيسير عصام الملاح (من خلال zoom) والدكتورة حنان أبو المجد، والدكتور أحمد الطويل، والدكتور محمد شبانه، والدكتورة إيناس جلال، والدكتورة شيرين عبد اللطيف، والدكتورة نجلاء، وكريمان حرك، والدكتورة شيرين عبد اللطيف، والدكتورة نجلاء، وكريمان حرك.