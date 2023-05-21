وكيل تعليم مطروح يتفقد سير امتحانات الشهادة الإعدادية داخل اللجان

واصل عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح جولاته التفقدية لمتابعة انضباط امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية، حيث تابع مسار العملية الامتحانية بمدرسة ساحل أبو لهو الإعدادية التابعة لإدارة مطروح التعليمية.

وتفقد شحاتة، اللجان الامتحانية بالمدرسة، حيث أدى الطلاب امتحان اليوم الثاني في الهندسة فترة أولى لمدة ساعتين ومادة التربية الفنية فترة ثانية لمدة ساعتين أيضًا.

وأوضح أنه تم ضبط طالبين بلجنة مدرسة يونس جاب الله قاما بتصوير امتحان الهندسة وتمت إحالة الواقعة للتحقيق، كذلك تم إلغاء الامتحان لطالبين في جميع المواد بلجنة مدرسة رياض الصالحين واعتباره عام رسوب وذلك لقيامهم بالتعدي بالضرب على بعضهما البعض وإثارة الشغب داخل اللجنة.

وأضاف أن الامتحان جاء في مستوى الطالب المتوسط ومطابق للوزن النسبي للورقة الامتحانية مشددًا على استمرار الجولات الميدانية داخل لجان امتحانات الشهادة الإعدادية للاطمئنان على توافر كل الأجواء المناسبة لأداء الطلاب الامتحان، مؤكدًا أن أي محاولات للخروج عن النص والغش سيواجه بقرارات صارمة لضمان حصول كل طالب علي حقه كاملا وذلك وفق القواعد والضوابط الامتحانية التي أقرتها الوزارة.

وأحال وكيل الوزارة عدد من المتابعين للتحقيق بمعرفة الشؤون القانونيه لعدم الانضباط والإهمال والتقصير في الأعمال المكلفين بها وذلك لعدم حضور استلام مظروف الأسئلة ضمن اللجنة الثلاثية المكلفة بذلك داخل مقر لجنة سير الامتحان.

وأكد إسماعيل جاتو وكيل المديرية، أن غرفة العمليات الرئيسيه بديوان عام المديرية، رصدت عدم انضباط لجنة أولاد صقر وبعرض الموضوع على وكيل الوزارة قرر إلغاء تكليف الزائرة الصحيه بلجنة اولاد صقر، كذلك قرر إخلاء طرف سكرتيرة اللجنة على أن يكون حضورها داخل ديوان عام الإدارة بمطروح وذلك لعدم اتباع التعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات مما يُعد إخلالًا بأعمال الامتحانات.

وكيل تعليم مطروح يتفقد سير امتحانات الشهادة الإعدادية

وكيل تعليم مطروح يتفقد سير امتحانات الشهادة الإعدادية

وكيل تعليم مطروح يتفقد سير امتحانات الشهادة الإعدادية

وكيل تعليم مطروح يتفقد سير امتحانات الشهادة الإعدادية

وكيل تعليم مطروح يتفقد سير امتحانات الشهادة الإعدادية