الأحد 21 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

«إجلاء جوى».. «الخارجية» تعلن تعليمات جديدة لإجلاء المصريين من السودان

وزارة الخارجية
وزارة الخارجية

نشرت وزارة الخارجية تعليمات جديدة، منذ قليل، تتعلق بعمليات إجلاء المواطنين المصريين الراغبين في مغادرة السودان.

وأهابت وزارة الخارجية بالمواطنين المصريين في السودان الراغبين في العودة إلى أرض الوطن التجمع بنقطة مطار «دنقلا» بعد غدٍ، الثلاثاء الموافق 23 مايو الجاري، حيث سيتم الإجلاء جواً من هذه النقطة قبل الساعة السادسة صباحًا.

وأكدت أن ذلك يأتي إلحاقًا بالبيانات الصحفية الصادرة عن وزارة الخارجية بشأن تنظيم إجراءات إجلاء المواطنين المصريين بالسودان.

وأوضحت استمرار عمليات الإجلاء من نقطتي الإجلاء التاليتين:

1.معبر قسطل ( إجلاء بري).

2.معبر أرقين ( إجلاء بري).

وتواصل غرفة الأزمات بوزارة الخارجية تلقي اتصالات وبلاغات واستفسارات المواطنين المصريين على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع على الأرقام التالية:

01281943599

01283176894

01283176866

01283176900

01283176913

السودان الخارجية دنقلا قسطل أرقين

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