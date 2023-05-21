الأحد 21 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رئيس جامعة المنيا يشارك فى مناقشات "تعليم النواب" بشأن موازنات الجامعات

الدكتور عصام فرحات
الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا

شارك الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، في اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، والذي عُقد برئاسة الدكتور سامي هاشم، لمناقشة نظر الموازنة العامة للدولة، ومناقشة ما يخص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والهيئات التابعة لها من جامعات ومستشفيات جامعية، في مشروعي قانونين بربط الموازنة العامة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023 /2024.

واستهدفت المناقشات التي دارت بحضور رؤساء الجامعات وممثلي الجامعات والمستشفيات الجامعية، بنود الدعم للباب السادس "استثمارات" لأعمال الصيانة والتغذية، ودعم المستلزمات الطبية وغيرها من المتطلبات في ظل ارتفاع الأسعار وتأثيرها على هذه البنود.

كما طالب رئيس جامعة المنيا بتوفير دعم لموازنة الجامعة لاستكمال الإنشاءات والمشروعات القائمة بالمستشفيات الجامعية وسرعة الانتهاء من مستشفى الأورام الجامعي وملحق الكلي، والنساء والأطفال، لما تمثله من أهمية كبرى لصالح مرضى الصعيد.

الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا
الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا
ادكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا مناقشات لجنة التعليم والبحث العلمي مجلس النواب موازنات الجامعات والمستشفيات الجامعية الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا

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