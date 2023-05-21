الأحد 21 مايو 2023
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محافظات

مساعد وزير الصحة يتفقد الأعمال الجارية بمستشفى بدر المركزى الجديد

جريدة الدستور

تفقّد الدكتور أنور إسماعيل، مساعد وزير الصحة للمشروعات القومية، الأحد، الأعمال الجارية بمستشفى بدر المركزي الجديد بالبحيرة والجاري تنفيذها وفق أحدث النظم والنماذج العالمية؛ لتكون صرحًا طبيًا متميزًا وإضافة للمنظومة الصحية على أرض المحافظة.

قام الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة بمرافقته أثناء جولته لتفقد الأعمال الإنشائية بالمستشفى، بحضور أسامة داود، رئيس مركز ومدينة بدر، واللواء ماجد السرتي، مساعد وزير الإنتاج الحربي والمكتب الاستشاري والشركة المنفذة للمشروع.

تأتي الزيارة للمتابعة والوقوف على معدلات ونسب التنفيذ ودفع واستئناف العمل بالمستشفى؛ نظرًا للاحتياج الشديد لأهالي مرکز بدر والمراكز والقرى المجاورة.

ووجه الدكتور أنور إسماعيل، مساعد وزير الصحة بتكثيف الأعمال للانتهاء من المستشفى مع دفع فرق عمل كثيرة لسرعة الانتهاء من تسليم العيادات قبل 30 يونيو المقبل، مع المتابعة بصفة أسبوعية ودورية للتأكد من انتظام العمل، وكذا الوقوف على أسباب التأخير فى التسليم، حتى الآن، لافتًا إلى أن المشروع سيكون على رأس أولويات الوزارة خلال الفترة المقبلة. 

وأكد وكيل "صحة البحيرة" أنه يتم الآن، في إطار جهود المحافظة دعم مشروعات القطاع الصحي والارتقاء بمستوى الخدمات الطبية والعلاجية وتطوير مستوى الأداء المقدم للمرضي من أهالي البحيرة من خلال تطوير ورفع كفاءة المستشفيات العامة والمركزية بالقرى والمراكز، وتحت رعاية د.خالد عبدالغفار، وزير الصحة والدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة.

وأشار د.هانى جميعة، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، إلى أن القطاع الصحى بالمحافظة، يشهد الآن، تطورا كبيرا، حيث تمت الموافقة على إنشاء مستشفى أورام الأطفال بمركز أبو حمص وتم تزويد مستشفى رشيد خلال الفترة الماضية بأحدث الأجهزة التلفزيونية.

استئناف العمل احتياج الأعمال الجاري الأعمال الإنشائية الجارى تنفيذها الانتاج الأعمال الجارية الجاري تنفيذه الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان

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