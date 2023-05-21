حمدى فتحى يعقد جلسة مع مسئولى الوكرة القطرى للاتفاق على رحيله عن الأهلى

أنهى حمدي فتحي، لاعب الفريق الأول بنادي الأهلي، كافة إجراءات انتقاله لصفوف الوكرة القطري على سبيل الإعارة لمدة موسم بداية من الموسم المقبل.

وعقد اللاعب جلسة مع وفد الفريق القطري بالتنسيق مع إدارة الأهلي التي طلبت من حمدي فتحي الجلوس مع مسئولى الوكرة من أجل حسم موقفه بشأن الرحيل أو البقاء.

وكشف مصدر مسئول أن حمدي فتحي عقد جلسة عقب مباراة الترجي التونسي مع الوفد القطري والذي أبلغ اللاعب برغبة نادي الوكرة في التعاقد معه على سبيل الإعارة لمدة عام، وأن العقد سيكون إعارة بنية الشراء النهائي، على أن يحصل حمدي فتحي على راتب مغرٍ خلال فترة الإعارة.

وأضاف المصدر أن اللاعب وافق بصورة مبدئية علي العرض القطري وطلب تأجيل القرار لحين الانتهاء من حسم بطولة أفريقيا وحصد اللقب قبل رحيله إلي قطر في الصيف.

كان السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول بنادي الأهلي، قد منح لاعبي الفريق راحة لمدة 24 ساعة عقب مباراة الترجي التونسي في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويستأنف الفريق الأول بنادي الأهلي تدريباته اليوم استعداداً لمواجهة إنبي في الدوري والمقرر لها مساء الثلاثاء المقبل.