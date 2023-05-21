الأحد 21 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

"مذكرات زوج" ضمن الأعلى مشاهدة عبر منصة "watch it"

مذكرات زوج
مذكرات زوج

استطاع مسلسل “مذكرات زوج” في عرضه الثاني بعد شهر رمضان، أن يتواجد في المراكز الثلاثة الأولى الأكثر مشاهدة عبر منصة "watch it"، وهو المسلسل الوحيد بالإضافة لمسلسل "جعفر العمدة" اللذان حافظا على تواجدهما في المراكز الثلاثة الأولى للأعلى مشاهدة عبر المنصة الشهيرة. 

مذكرات زوج، مسلسل اجتماعي كوميدي مكون من ١٥ حلقة، ومأخوذ عن رواية للكاتب الراحل الكبير أحمد بهجت، وأعدّ المعالجة الدرامية لها والسيناريو والحوار الكاتب محمد سليمان عبدالمالك، ويخرجه تامر نادي. 

يشارك في بطولة المسلسل كل من: طارق لطفي، خالد الصاوي، عائشة بن أحمد، سما إبراهيم، إدوارد، عمر الشناوي، سارة الشامي، جيهان الشماشيرجي، فدوى عابد، علي الطيب، وعدد كبير من النجوم. 

وحقق المسلسل نجاحًا كبيرًا عند عرضه في الموسم الرمضاني الحالي عبر مجموعة قنوات cbc منصة "watch it".

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اعي استطاع الأعلي مشاهدة الاكثر أكثر الـ أروما أروما ستوديوز إضافة

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