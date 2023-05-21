تقرير: إنتر تواصل مع ناتشو وينتظره قراره لضمه الموسم المقبل

ذكرت تقارير صحفية اليوم الأحد، أن إنتر الإيطالي يراقب وضع الإسباني ناتشو لاعب ريال مدريد الإسباني لضمه الصيف الجاري.

وقالت صحيفة “ماركا”، أن إنتر تواصل مع ناتشو لبحث إمكانية ضمه هذا الصيف وينتظره رده للتحرك لضمه.

وينتهي عقد صاحب الـ 33 عامًا مع النادي الإسباني يونيو المقبل، ويحق له الانتقال لأي نادي في صفقة انتقال حر.

ناتشو يلعب موسمه الـ 13 مع ريال مدريد حيث شارك في 316 لقاء بجميع المسابقات وسجل 16 هدفًا.

ولعب ناتشو هذا الموسم 41 لقاء مع الريال وسجل هدف وحيد.

ويحل إنتر ضيفاً على نابولي فى السابعة مساءً، ضمن مباريات الجولة الـ36 فى منافسات بطولة الدوري الإيطالي.

ويتربع نابولي الذي حسم لقب الدوري الإيطالي لصالحه قبل النهاية بـ5 جولات على صدارة جدول الترتيب برصيد 83 نقطة، بعد الخسارة من مونزا بهدفين دون رد في الجولة الماضية، ويتواجد إنتر ميلان في المركز الثالث على جدول الترتيب برصيد 66 نقطة وبفارق 3 نقاط عن الوصيف يوفنتوس ونقطة عن الرابع لاتسيو و5 نقاط عن الخامس ميلان.