الأحد 21 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

تامر حسنى يرحب بمشاركة دينا الشربينى فى فيلم "تاج"

تامر ودينا
تامر ودينا

أعرب الفنان تامر حسني عن سعادته البالغة بمشاركة الفنانة دينا الشربيني، في أحدث أعماله السينمائية فيلم "تاج" المقرر طرحه بدور العرض نهاية يوليو المقبل، وتحديدًا يوم 28 مع بدء موسم عيد الأضحى المبارك.

وحرص تامر على الترحيب بوجود دينا، ومشاركتها في أحداث الفيلم، ونشر عدة صور بينهما من كواليس العمل، وذلك من خلال حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك"، وعلق: "النجمة الجميلة دينا الشربيني.. نورتي فيلمك (تاج) ويارب الفيلم يكمّل سلسلة نجاحاتك الكبيرة اللي كسرتي بيها الدنيا، ربنا يكرمك ويكرمنا معاكي". 

 

وكان قد تم طرح أكثر من بوستر دعائي، للفيلم فى إطار الحملة الترويجية المخصصة للعمل السينمائي الجديد، وظهر تامر خلال البوسترات الدعائية بشكل مميز احدها مرتديًا قناعًا يخفى وجهه واقفًا وفى خلفيته أحد الأهرامات.

تفاصيل وأحداث فيلم "تاج" 

تدور أحداث فيلم "تاج" فى إطار كوميدي فانتازي، حول تامر حسني الذي يجسد شخصيتين لأخوين توأم super heroes اسمهما تاج وهارون، ويمران بالعديد من الأزمات، ومن ثم تتطور الأحداث، فيما تجسد الفنانة هالة فاخر شخصية جارة تامر حسنى، ويحدث بينهما مفارقات مختلفة، بينما تجسد النجمة دينا الشربيني شخصية جديدة عليها تماما بمثابة مفاجأة للجمهور خلال أحداث الفيلم.

صناع وأبطال فيلم تاج 

يشارك في بطولة فيلم "تاج" نخبة كبيرة من النجوم والفنانين أمام تامر حسني، منهم محمد لطفى، دينا الشربيني، ماجد الكدواني، سوسن بدر، شيرين، وحجاج عبدالعظيم، ولاء مرسي، وهالة فاخر، إضافة إلى ضيوف الشرف على رأسهم الفنان إياد نصار، ومحمد عبدالرحمن، وعصام السقا، ومجموعة أخرى من الفنانين، والفيلم هو أول إنتاج لسلسلة أفلام السوبر هيرو في مصر والوطن العربي، ومن تأليف وبطولة تامرحسني، وإخراج سارة توفيق.

أحداث الفيلم البوسترات الدعائية النجم تامر حسني النجمة دينا الشربينى عيد الأضحى المبارك فيلم تاج

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