بدء رصف شارع توني بك في ملوي بالمنيا
واصلت الوحدات المحلية لمراكز محافظة المنيا أعمال رصف الشوارع، ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي 2022 / 2023 في إطار تنفيذ توجيهات اللواء الوزير أسامة القاضي محافظ المنيا، برفع كفاءة الطرق والشوارع للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، حيث تم البدء في أعمال رصف أحد الشوارع بمدينة ملوي، والانتهاء من الاستعدادات النهائية لرصف شارع ترعة أبو حسيبة بمركز بني مزار.
من جانبه، تابع اللواء أحمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوى جنوب محافظة المنيا، البدء في أعمال رصف شارع توني بك بمدينة ملوى حيث قام محمد عبدالغنى نائب رئيس المدينة، وبحضور المهندس ايليا دانيال مدير ادارة الطرق بملوى، اليوم، بتفقد البدء في أعمال رصف ش "تونى بك" بحي شمال٢ بمدينة ملوى وذلك من اعمال رد الشيء لأصله وبعد الانتهاء من التنسيق بين شركات توصيل المرافق والتأكد من الانتهاء من كافة المرافق بالشارع.