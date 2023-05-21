"نموذج المحاكاة البنكي" ضمن مشروع تنمية الأسرة بقرى حياة كريمة ببني سويف

تفقد الدكتور عاصم سلامة، نائب محافظ بني سويف، فعاليات نموذج المحاكاة البنكي "تحويشة" الذي ينفذه المجلس القومي للمرأة في 20 محافظة على مستوى الجمهورية ضمن مشروع مجموعات الإدخار والإقراض الرقمي، وفي إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي بقرى المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”.

شهدت الزيارة حضور كل من أنجي اليماني المديرة الوطنية لبرنامج الشمول المالي بالمجلس القومي للمرأة، ونرمين محمود مقررة فرع المجلس ببني سويف، وعلى يوسف رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ناصر.

وتفقد نائب المحافظ فعاليات المحاكاة خلال زيارته لكوم أبو خلاد، واستمع لعرض موجز عن النموذج، الذي يعقد على مدار يومين ويستهدف تشجيع الفتيات والسيدات للحصول على الخدمات البنكية من خلال الميسرات المالية لبرنامج الشمول المالي وتدريبهم عن طريق موظفي البنك على تلك الإجراءات، ليقمن بدور موظفي البنك"من خلال أكشاك لتدريبهن على طرق وأساليب التعامل مع السيدات وتقديم تلك الخدمات بطريقة جدبدة وسهلة، علاوة على عرض باقة من خدمات المجلس القومي للمرأة وخدمات فعلية من البنك المتواجد والمشارك في تطبيق نموذج المحاكاة.

وأكدت اليماني أن نموذج المحاكاة البنكي يعد تجربة جديدة وفريدة من نوعها تهدف الي إزالة رهبة السيدات من التعامل مع البنوك، وتوضيح الخدمات التي تقدمها تلك البنوك بطريقة سهلة ومبسطة وكذا توضيح مدى الاستفادة منها، موضحة أهمية الدور الذى تقوم به الميسرات الماليات بمشروع مجموعات الادخار والاقراض الرقمي داخل نموذج المحاكاة البنكي، حيث تم تعريف الميسرات بمهام إدارات البنوك المختلفة ما مكنهن بطلاقة من توضيح الخدمات البنكية للسيدات.

وأشارت مقررة فرع المجلس القومي للمرأة ببنى سويف إلى أن نموذج المحاكاة يتم تنفيذه بالتعاون بين المجلس القومي للمرأة بقيادة د.مايا مرسي، والبنك المركزي المصري داخل قرى "حياة كريمة" ضمن برنامج الشمول المالي الذي يستهدف التمكين الاقتصادي للمرأة بقرى المبادرة والعمل على تنوع الخدمات التى يقدمها المجلس داخل قرى المبادرة، بحيث لا تقتصر على حملات التوعية، فقط، بل تشمل خلق فرص عمل وتوفير مصدر رزق ثابت للسيدات.