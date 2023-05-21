"حزب المؤتمر": تجربة تنسيقية شباب الأحزاب رائدة وتعد كوادر لمستقبل مصر

قال مجدي مرشد، القائم بأعمال رئيس حزب "المؤتمر"، إن تجربة تنسيقية شباب الأحزاب تشكل نافذة لتدريب وتثقيف الشباب وإعداد الكوادر من أجل مستقبل الدولة المصرية، وهي تجربة رائدة، داعيًا إلى أن تنتهج الأحزاب السياسية نهجها في تدريب وتثقيف كوادرها.

وأضاف خلال كلمته بجلسة "الأحزاب السياسية" بالحوار الوطني، أن الصورة الذهنية للأحزاب مشوهة، وشارك في ذلك التشوه الأحزاب نفسها، في المقام الأول في مبالغتها في التنظير، والإعلام أيضا ساهم في تشويه الأحزاب، متعاونا مع الحكومة.

وتابع: "نحتاج أن يكون الإعلام والجهاز التنفيذي أن يكون على مسافة واحدة من الأحزاب السياسية في مصر، دون تمييز، ولابد من تهيئة المناخ العام حتى تعمل الأحزاب بأريحية، مع فتح مجال لتمويل ذاتي للأحزاب بطريقة مقننة ومراقبة جيدًا".

وواصل: "إتاحة الفرصة للأحزاب لتبادل الخبرات ومتابعة ومراقبة الانتخابات من خلال متابعة الفعاليات بدول أخرى وتبادل التدريب والتثقيف معهم، طالما كان ذلك لا يشكل خطرًا على الأمن القومي لمصر".