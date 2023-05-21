الأحد 21 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تأجيل استئناف سلمى الشيمي على حكم حبسها لـ28 مايو

سلمى الشيمي
سلمى الشيمي

قررت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية بالدخيلة غرب الإسكندرية الأحد، تأجيل أولى جلسات استئناف عارضة الأزياء والبلوجر الشهيرة سلمى الشيمي، إلى جلسة 28 مايو الجاري على حكم محكمة الدرجة الأولى بالحبس عامين والغرامة.

وحضرت المتهمة من محبسها مرتدية ملابس سوداء "عباءة  سوداء وطرحة" وكمامة لتدخل قاعة المحكمة في صمت، انتظارًا لبدء جلسة محاكمتها بتهمة تصوير وبث مقاطع فيديو إباحي عبر الإنترنت مقابل مبالغ مالية.  

وأصدرت محكمة جنح الاقتصادية بالإسكندرية، برئاسة المستشار صادق بلال حكمها على عارضة الأزياء والبلوجر الشهيرة سلمى الشيمي بالحبس عامين وغرامة 100 ألف جنه بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء ونشر الفجور والتعدي على القيم والمبادئ الأسرية.

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