الأحد 21 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ مطروح يوافق على إضافة خطوط سير جديدة بمشروع نقل الركاب

محافظ مطروح
محافظ مطروح

وافق اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، على إضافة خطوط سير جديدة بعدد من مناطق المحافظة بمشروع نقل الركاب ودخولها خدمة نقل الركاب للتيسير على المواطنين، جاء ذلك خلال لقائه مع المهندس محمد القط مدير مشروع نقل الركاب بمطروح. 

وأوضح محافظ مطروح أنه تمت الموافقة على تشغيل خط مرسى مطروح لقرى البنجر بمدينة الحمام، وكذلك إضافة خطوط داخلية بمدينة العلمين، بالإضافة إلى الموافقة على تشغيل خطوط لخدمة أهالي مطروح والمصطافين داخل مدينة مرسى مطروح، ومنها خط عجيبة صيفا، وخط وشارع المطار وجمال عبدالناصر، وخط الإمام مالك، وخط زاوية أم الرخم، كذلك تشغيل خط الكورنيش باب البحر البوسيت.  

وأشار المحافظ إلى أنه يجري الإعداد من خلال مشروع نقل الركاب وإدارة المرور، ومباحث المرور ومجلس مدينة مرسى مطروح لإنشاء موقف حضارى جديد، لسيارات الخطوط الداخلية والخارجية بمطروح بمنطقة الكيلو 10 الطريق الدولى الساحلي مطروح- الإسكندرية، مع الاستفادة من موقع موقف الركاب الحالي بمنطقة الكيلو 2 لخدمة الصالح العام وأهالي المحافظة.

الطريق الدولى الساحلى خدمة نقل الركاب محافظ مطروح مشروع نقل الركاب مطروح إسكندرية

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