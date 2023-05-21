محافظ الشرقية يتفقد محطة رفع صرف صحى قرية أم الزين

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتنفيذ المشروعات التنموية والخدمية وخاصة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، وتسعى المحافظة جاهدة لتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لإنشاء محطات مياه وروافع صرف صحي جديدة تُسهم في تدعيم البنية الأساسية وتحقيق التنمية المستدامة تماشيًا مع رؤية مصر 2030.

جاء ذلك خلال زيارة محافظ الشرقية لمحطة رفع صرف صحي قرية أم الزين بمركز الزقازيق والمُقامة بتكلفة 20 مليون جنيه، والتي ستعمل بطاقة استيعابية 250 ألف م3/ ساعة وبتكلفة إجمالية 20 مليون جنيه، وذلك للمساهمة في توفير مشروع صرف صحي آمن وسليم لخدمة أهالي القرية.

وقدمت المهندسة إيمان رفعت رئيسة الجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، شرحًا تفصيليًا عن مكونات المشروع الذي يشمل محطة رفع وشبكات انحدار بطول 9.5 كم وخطوط طرد بطول 5.5 كم، والمحطة مُقامة على مساحة 400 متر وتحتوي على 2 طلمبة بغاطسين بقدرة تصرف 70 لتر/ ث بما يُعادل 250م3/ ساعة وعدد 2 محول كهربي بقدرة 200 ك.ف أمبير، وذلك بتكلفة إجمالية 20 مليون جنيه لخدمة أهالي القرية و4 عزب مجاورة.

- زيارة مفاجئة لقرية أم الزين للوقوف على مستوى الخدمات المؤداة للمواطنين

وكان محافظ الشرقية قد قام بزيارة مفاجئة لقرية أم الزين للوقوف على مستوى الخدمات المؤداة للمواطنين في مختلف القطاعات الخدمية والتنموية والتعرف على احتياجاتهم على الطبيعة، وبتفقده للمحطة تلاحظ له عدم دخولها الخدمة الفعلية حتى الآن رغم نهو الأعمال بها وجاهزيتها للتشغيل ليقرر تشكيل لجنة من الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي وشركة مياه الشرب والصرف الصحي ورئاسة مركز الزقازيق والإدارتين الهندسية والشئون القانونية بالديوان العام وإعداد تقرير مفصل موضح به أسباب عدم دخول المحطة الخدمة الفعلية حتى الآن.

ومن المقرر أن تُربط على محطة رفع ميت أبوعربي، ونظرًا لعدم استيعاب المحطة الطاقة الناتجة تم ربطها على توسعات محطة معالجة أبومتنا، ليصدر المحافظ تعليماته لرئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسرعة الانتهاء من طرح الوصلات المنزلية حتى يتسنى قيام الهيئة ببدء أعمال التشغيل ودخول الخدمة لنصف منازل القرية نهاية يوليو القادم على أن ينتهي التوصيل للقرية بأكملها نهاية أغسطس القادم.

وقدم الأهالي الشكر لمحافظ الشرقية لزيارته القرية والوقوف على احتياجاتهم والتوجيه بسرعة تشغيل محطة الصرف الصحي للحفاظ على البيئة والصحة العامة للمواطنين.

رافق المحافظ في الزيارة مراد رأفت السكرتير العام المساعد للمحافظة، واللواء السعيد عبدالمعطي مستشار المحافظ للمشروعات، وسعد الفرماوي الخبير الوطني للمحافظة، والمهندسة إيمان رفعت رئيسة الجهاز التنفيذى لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، والمهندس عامر كمال أبوحلاوة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وعلي الصناديلي رئيس مركز ومدينة الزقازيق، وعدد من نواب البرلمان وأهالي القرية.