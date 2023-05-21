نقل وإنزال مليون زريعة من البلطي النيلي والمبروك الفضي في نجع حمادي

استقبل اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، صباح اليوم بمكتبه، المهندس جمال عبد الحكم محمدين مدير عام منطقة أسوان للثروة السمكية، والمهندس أسامة أحمد موسى مدير المفرخ السمكى بنجع حمادى، وذلك لبحث سبل حماية الثروة السمكية بمحافظة قنا بما يعود بالنفع العام على أبناء المحافظة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالاهتمام بملف الثروة السمكية.

وقال محافظ قنا، أن اللقاء يأتى استعدادا لعمليات نقل وإنزال مليون وحدة زريعة من أنواع البلطي النيلي، والمبروك الفضي، ومبروك الحشائش بفرع النيل بمدينة نجع حمادى ، مضيفا أن الهدف من عمليات إنزال الأسماك بالمسطحات المائية هو زيادة المخزونات السمكية ، وتنفيذ خطة الدولة في تحقيق التنمية المستدامة في المصايد الطبيعية وتغذيتها بالزريعة من الأسماك ذات الجودة العالية ، بما يكفل تلبية احتياجات المواطنين من الأسماك ، ويحقق الاكتفاء الذاتي .

- تطوير وتنمية المسطحات المائية والعمل على الارتقاء بقطاع الثروة السمكية

ومن جانبه أوضح المهندس جمال عبد الحكم، أن جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية يعمل بشكل دؤوب على تطوير وتنمية المسطحات المائية ويحرص على الإرتقاء بقطاع الثروة السمكية ، ويعمل على استكمال خطة تنمية المصايد الطبيعية على مستوى الجمهورية والتي يتبناها اللواء أركان حرب الحسين فرحات المدير التنفيذي لجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية.

وفي نهاية اللقاء أشاد محافظ قنا بالجهود الكبيرة والمستمرة لجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية لدعم قطاع الثروة السمكية والحفاظ عليها وتنميتها.