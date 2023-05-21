الأحد 21 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

مرفق الكهرباء: أقصي حمل مسائي اليوم 28000 ميجاوات

الكهرباء
الكهرباء

أعلن مرصد الكهرباء بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، أن أقصى حمل مسائي، اليوم الأحد، يبلغ نحو 28000  ألف ميجاوات.

وأشار المرصد إلى أنه لم يتم، أمس السبت، خفض أي أحمال سواء عن طريق الفصل الإجباري أو تخفيف أحمال بالتنسيق مع المشتركين.

وذكر المرصد في نشرته، اليوم الأربعاء، أن الحمل الأقصى المتوقع مساء اليوم يبلغ نحو 28000  ألف ميجاوات، مقابل 25800 ألف ميجاوات، الحمل الأقصى مساء أمس السبت.

كما أشار الجهاز إلى أن الحمل الأدنى بلغ أمس نحو 17 ألفا و309 ميجاوات، موضحا أن متوسط انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون المكافئ بلغ 446.94 جرام/ كيلووات ساعة.

ونوه المركز القومي للتحكم بأن مؤشر حالة الحمل ظَهر اليوم باللون الأخضر، وهذا يعني أن (الاستهلاك أقل من الإنتاج) منذ منتصف الليل، وكان قد ظهر أمس باللون الأخضر طوال اليوم.

الكهرباء الحمل السبت ميجاوات مرفق

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