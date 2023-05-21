الأهلى يغلق ملف عودة تريزيجيه

أغلق مسئولو الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، ملف عودة محمود حسن تريزيجيه المحترف في طرابزون التركي في الميركاتو الصيفي المقبل.

وكشف مصدر مسئول أن إدارة الكرة دخلت في مفاوضات مع اللاعب لعودته مرة أخرى لأحضان القلعة الحمراء في الموسم الجديد، لكنه طلب التفاوض مع إدارة الفريق التركي لاسيما أنه مرتبط بعقد ممتد.

وأضاف المصدر أن أمير توفيق، مدير التعاقدات، تواصل مع مسئولي الفريق التركي والذي اشترط الحصول على 6 ملايين يورو مقابل السماح للاعب بالرحيل لأي فريق.

وأشار إلى أن المقابل المالي كبير لا يقدر النادي الأهلي على دفعه، مما جعله يصرف النظر عن الصفقة ويتراجع عن الدخول في منافسة مع بعض الأندية السعودية التي ترغب في ضم اللاعب أيضًا.

وأوضح المصدر أن إدارة الكرة بالأهلي أكدت لتريزيجيه أن باب النادي مفتوح له في أي وقت يرغب العودة لصفوفه والاعتزال داخل الفريق خلال الفترة المقبلة.