الأحد 21 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الأهلى يغلق ملف عودة تريزيجيه

تريزيجيه
تريزيجيه

أغلق مسئولو الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، ملف عودة محمود حسن تريزيجيه المحترف في طرابزون التركي في الميركاتو الصيفي المقبل.

وكشف مصدر مسئول أن إدارة الكرة دخلت في مفاوضات مع اللاعب لعودته مرة أخرى لأحضان القلعة الحمراء في الموسم الجديد، لكنه طلب التفاوض مع إدارة الفريق التركي لاسيما أنه مرتبط بعقد ممتد. 

وأضاف المصدر أن أمير توفيق، مدير التعاقدات، تواصل مع مسئولي الفريق التركي والذي اشترط الحصول على 6 ملايين يورو مقابل السماح للاعب بالرحيل لأي فريق.

وأشار إلى أن المقابل المالي كبير لا يقدر النادي الأهلي على دفعه، مما جعله يصرف النظر عن الصفقة ويتراجع عن الدخول في منافسة مع بعض الأندية السعودية التي ترغب في ضم اللاعب أيضًا.

وأوضح المصدر أن إدارة الكرة بالأهلي أكدت لتريزيجيه أن باب النادي مفتوح له في أي وقت يرغب العودة لصفوفه والاعتزال داخل الفريق خلال الفترة المقبلة.

الاهلى محمود تريزيجية طرابزون التركي محمود الخطيب الميركاتو الصيفي 2023

الأكثر قراءة

المؤبد لحمزة زوبع و13 آخرين بتهمة نشر أخبار كاذبة

مصر الخير تنظم الاحتفالية السنوية لمركز رؤية للإعاقة البصرية بسوهاج

طالب يقطع جسد زميله أمام لجنة الامتحانات فى بنها

رئيس جامعة الجلالة يستقبل رئيس "أريزونا" الأمريكية

البنك المركزى: 972 مليون دولار زيادة فى رصيد الاحتياطى خلال 8 شهور

محمد فريد يلتقى أعضاء لجنة الرقابة الشرعية المركزية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

مستقبل العرب الاقتصادى

ماجد حبته

الدول الغنية مدينة للفقيرة!

د.أحمد الخميسى

ماذا أغضب ابنة نجيب محفوظ؟

د هند جاد

بعضهم يتوهم.. الحقيقة المطلقة

د. منى حلمى

جيوب منتفخة وقلوب فارغة

علي سعدة

أبناؤنا فى الخارج

حسين دعسة

إعلان جدة يدعم الوصاية الهاشمية على أوقاف ومقدسات القدس

ماجد حبته

مصر فى القمة.. العربية

صور

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

اللحظات الحاسمة.. كيف كشفت إسرائيل مواقع إنتاج صواريخ الجهاد الإسلامي وهاجمتها؟

مصر تدين اقتحام مسئول إسرائيلى المسجد الأقصى

الأردن يدين اقتحام وزير الأمن القومى الإسرائيلى للأقصى