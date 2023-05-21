كيف يسهم قطاع العقارات في زيادة حجم الصادرات المصرية؟.. خبير يجيب

قال أيمن عبد الحميد خبير التمويل العقاري إنه يعتبر قطاع العقارات من القطاعات الحيوية في الاقتصاد المصري، حيث يساهم بشكل كبير في زيادة حجم الصادرات المصرية.

وأضاف عبد الحميد في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن هناك بعض الأسباب التي تجعل قطاع العقارات يساهم في زيادة الصادرات المصرية منها:

- جذب الاستثمارات الأجنبية: يعتبر قطاع العقارات من القطاعات الاستثمارية الرئيسية في مصر، حيث يستثمر الكثير من المستثمرين الأجانب في العقارات، مما يساهم في زيادة الصادرات من خلال تحويل العملات الأجنبية.

- زيادة الإنتاجية: يعد قطاع العقارات من القطاعات الأساسية التي تعمل على زيادة الإنتاجية في مصر، حيث يتم إنشاء العديد من المشاريع العقارية الضخمة التي تتطلب استخدام العديد من المواد الإنشائية والخامات المختلفة، مما يؤدي إلى زيادة حجم الصادرات المصرية.

- زيادة الطلب الخارجي: يتزايد الطلب على العقارات المصرية من قبل المستثمرين الأجانب، حيث تتميز العقارات المصرية بالجودة العالية والأسعار المناسبة، مما يساهم في زيادة حجم الصادرات المصرية.

- توفير فرص العمل: يعد قطاع العقارات من القطاعات الرئيسية التي توفر العديد من فرص العمل في مصر، حيث يعمل العديد من العاملين في مجال العقارات العملاء والمهندسين والفنيين وغيرهم، مما يؤدي إلى زيادة الإنتاجية وبالتالي زيادة حجم الصادرات المصرية.

- تحسين البنية التحتية: يعمل قطاع العقارات على تحسين البنية التحتية في مصر، حيث يتم إنشاء العديد من المشاريع العقارية الضخمة التي تتطلب تحسين البنية التحتية وتوفير الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمياه والصرف الصحي، وهذا يساهم في تحسين جودة الحياة وجذب المزيد من المستثمرين الأجانب.

- تحسين الصورة الاقتصادية لمصر: يعمل على تحسين الصورة الاقتصادية لمصر أمام المستثمرين الأجانب، وهذا يساهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وزيادة حجم الصادرات المصرية.