الأحد 21 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

كيف يسهم قطاع العقارات في زيادة حجم الصادرات المصرية؟.. خبير يجيب

خبير التمويل العقاري
خبير التمويل العقاري أيمن عبد الحميد

قال أيمن عبد الحميد خبير التمويل العقاري إنه يعتبر قطاع العقارات من القطاعات الحيوية في الاقتصاد المصري، حيث يساهم بشكل كبير في زيادة حجم الصادرات المصرية. 

وأضاف عبد الحميد في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن هناك بعض الأسباب التي تجعل قطاع العقارات يساهم في زيادة الصادرات المصرية منها:

- جذب الاستثمارات الأجنبية: يعتبر قطاع العقارات من القطاعات الاستثمارية الرئيسية في مصر، حيث يستثمر الكثير من المستثمرين الأجانب في العقارات، مما يساهم في زيادة الصادرات من خلال تحويل العملات الأجنبية.

- زيادة الإنتاجية: يعد قطاع العقارات من القطاعات الأساسية التي تعمل على زيادة الإنتاجية في مصر، حيث يتم إنشاء العديد من المشاريع العقارية الضخمة التي تتطلب استخدام العديد من المواد الإنشائية والخامات المختلفة، مما يؤدي إلى زيادة حجم الصادرات المصرية.

- زيادة الطلب الخارجي: يتزايد الطلب على العقارات المصرية من قبل المستثمرين الأجانب، حيث تتميز العقارات المصرية بالجودة العالية والأسعار المناسبة، مما يساهم في زيادة حجم الصادرات المصرية.

- توفير فرص العمل: يعد قطاع العقارات من القطاعات الرئيسية التي توفر العديد من فرص العمل في مصر، حيث يعمل العديد من العاملين في مجال العقارات العملاء والمهندسين والفنيين وغيرهم، مما يؤدي إلى زيادة الإنتاجية وبالتالي زيادة حجم الصادرات المصرية.

- تحسين البنية التحتية: يعمل قطاع العقارات على تحسين البنية التحتية في مصر، حيث يتم إنشاء العديد من المشاريع العقارية الضخمة التي تتطلب تحسين البنية التحتية وتوفير الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمياه والصرف الصحي، وهذا يساهم في تحسين جودة الحياة وجذب المزيد من المستثمرين الأجانب.

- تحسين الصورة الاقتصادية لمصر: يعمل على تحسين الصورة الاقتصادية لمصر أمام المستثمرين الأجانب، وهذا يساهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وزيادة حجم الصادرات المصرية.

الاستثمارات الأجنبية الاقتصاد المصرى التمويل العقاري الصادرات المصرية القطاعات الرئيسية أيمن عبد الحميد

الأكثر قراءة

محافظ البنك المركزى: توجيهات رئاسية بتقديم الدعم لنجاح اجتماعات بنك التنمية الإفريقى

التعليم العالي: مكافآت مالية للمتميزين في تحالف إقليم الدلتا

بينهم سيدة.. حبس 4 متهمين بحيازة مواد مخدرة فى القاهرة

تأجيل محاكمة قتلة ابن عمهم لمناقشة الطب الشرعي بالفيوم للأربعاء

"التعليم" تكشف حقيقة تسريب امتحانات "إعدادية المنيا"

مستقبل إعلام «الذكاء الاصطناعى»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسراء شوقي

مستقبل إعلام «الذكاء الاصطناعى»

وائل لطفي

مستقبل العرب الاقتصادى

ماجد حبته

الدول الغنية مدينة للفقيرة!

د.أحمد الخميسى

ماذا أغضب ابنة نجيب محفوظ؟

د هند جاد

بعضهم يتوهم.. الحقيقة المطلقة

د. منى حلمى

جيوب منتفخة وقلوب فارغة

علي سعدة

أبناؤنا فى الخارج

حسين دعسة

إعلان جدة يدعم الوصاية الهاشمية على أوقاف ومقدسات القدس

صور

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تدين اقتحام الوزير الإسرائيلى ايتمار بن غفيرالمسجد الأقصى

اللحظات الحاسمة.. كيف كشفت إسرائيل مواقع إنتاج صواريخ الجهاد الإسلامي وهاجمتها؟

مصر تدين اقتحام مسئول إسرائيلى المسجد الأقصى