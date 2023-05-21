محمد عبد العظيم منفردًا على أحدث البوسترات الدعائية لفيلم "البعبع"

طرحت الشركة المنتجة للفيلم السينمائي الجديد "البعبع" بطولة النجم أمير كرارة، مجموعة كبيرة من البوسترات الدعائية الرسمية للعمل تمهيدًا لطرحه للجمهور بدور العرض السينمائية خلال الفترة القليلة المقبلة، وتحديدًا في موسم عيد الأضحى المبارك 2023.

وتصدر الفنان محمد عبد العظيم، أحدث بوسترات الفيلم الدعائية، وظهر خلاله منفردًا، بعد طرح بوستر النجم أمير كرارة والنجمة ياسمين صبري، والفنان باسم سمرة، والفنان محمد أنور.

تفاصيل فيلم البعبع

وتدور أحداث الفيلم في إطار أكشن لايت ويجسد كرارة خلال الأحداث شخصية مجرم يتخلى عن الإجرام واسمه "سلطان" يواجه مع صديقه سوكا (محمد عبدالرحمن) العديد من المواقف.

أبطال وصناع فيلم البعبع

فيلم "البعبع" بطولة أمير كرارة، ياسمين صبري، باسم سمرة، ومحمد عبدالرحمن توتا، ومحمد أنور، بالإضافة إلى عباس أبوالحسن، ويشارك فيه العديد من ضيوف الشرف منهم رحاب الجمل، محمد محمود وإنعام سالوسة، والعمل من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج حسين المنباوي.

ومن جهة أخرى يستعد الفنان محمد عبد العظيم ، لتصوير مشاهده فى أحدث أعماله السينمائية “برشامة” أمام النجمة نيللى كريم، وبقيادة المخرج خالد دياب، خلال شهر يونيو المقبل، إذ تواصل الشركة المنتجة في الفترة الحالية ترشيح والتعاقد مع أبطال العمل للبدء في التصوير.