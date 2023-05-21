الصرف الصحى بالقاهرة الكبرى تنفذ حملات طرق أبواب بحى البساتين

نفذت إدارة التوعية بشركة الصرف الصحي بالقاهرة الكبرى حملات طرق أبواب بحي البساتين؛ لحث المواطنين، وخاصة ربات الأسر بالمنازل، على أهمية ترشيد استهلاك المياه والاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحي.

وبحسب بيان للشركة القابضة الأم، أكد المهندس عادل حسن، رئيس الشركة، أن اتباع السلوكيات الصحيحة في استخدام المياه، والاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحي، وعدم إلقاء المخلفات الصلبة بشبكات الصرف الصحى- له دور كبير في تعزيز قدرة شبكات الصرف الصحي على استيعاب تصرفات المواطنين.

وأشار رئيس صرف القاهرة، إلى توزيع بروشورات ومطبوعات تحمل العديد من الرسائل لحث المواطنين على أهمية الحفاظ على كل نقطة مياه ومراعاة السلوكيات الصحيحة في التعامل مع الصرف الصحي، بالإضافة إلى استطلاع رأى المواطنين حول الخدمات التي تقدمها الشركة.

خلال الحملة

خلال الحملة

خلال الحملة