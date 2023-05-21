الأحد 21 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

فى إفصاح للبورصة.. "أرباح النيل للأدوية" ترتفع 7% خلال 10 أشهر

البورصة
البورصة

كشفت شركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية- النيل، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للأدوية عن ارتفاع صافي ربح الشركة شامل الضريبة بنسبة 7.34% خلال الـ10 أشهر المنتهية في أبريل الماضي.

وقالت الشركة في بيان لبورصة مصر، اليوم الأحد، إنها حققت أرباحًا خلال الفترة من يوليو إلى أبريل بقيمة 112.5 مليون جنيه، مقابل أرباح بلغت 104.8 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة.

وحققت الشركة صافي ربح بلغ 78.51 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو حتى نهاية مارس الماضي، مقابل صافي ربح بلغ 69.25 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال الـ9 أشهر الأولى من العام الجاري لتصل إلى 783.65 مليون جنيه، مقابل 677.28 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له.

جدير بالذكر أن وزارة قطاع الأعمال العام تعمل على تطوير صناعة الأدوية في إطار التوافق مع مواصفات التصنيع الجيد. 

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