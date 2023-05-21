ضحية عصابة "سرقة الشواذ": أوهموني بإقامة علاقة وخدروني وسرقوني

حصلت "الدستور" على أقوال المجني عليه في اتهام بائع في محل موبايلات وشقيقه بتكوين تشكيل عصابي تخصص في استقطاب راغبي ممارسة الشذوذ عن طريق أحد التطبيقات وسرقتهم عن طريق الإكراه في القاهرة.

وجاء في أقوال "ب. ف" أجنبي الجنسية، 42 سنة، معلم، خلال تحقيقات النيابة بحضوره إلى البلاد بغرض السياحة وأنه تعرف على المتهم الأول عبر تطبيق التواصل الإلكتروني "جلندر" رغبة في نشوء صداقة بينهما، فاستحثه المتهم الأول على أن يصطحبه في نزهة تنتهي بإقامتهما علاقة جنسية في منزل الأخير، متفقين على مكان وزمان تقابلهما.

وأشار إلي أنه ولما تقابلا استقلا سيارة والتي كان يقودها المتهم الثاني - بعد أن أوهمه المتهم الأول بطلب سيارة أجرة - وبالوصول إلي أحد المولات الشهيرة تناولا بعض المأكولات والمشروبات - التي أحضرها المتهم الأول ثم انتقلا لتناول بعض المشروبات الروحية داخل أحد الفنادق الشهيرة وحال تناوله إحداها شعر بنعاس حتى فقد وعيه فخر مغشياً عليه، وبإفاقته اكتشف سرقة متعلقاته الشخصية، ونسب للمتهم الأول ارتكاب الواقعة.

كانت قد أحالت النيابة العامة بائعاً في محل موبايلات وشقيقه كونا تشكيلاً عصابياً تخصص في استقطاب راغبي ممارسة الشذوذ عن طريق أحد التطبيقات وسرقتهم عن طريق الإكراه في القاهرة للمحاكمة أمام الجنايات.

جاء في نص قرار الإحالة أنه بعد مطالعة الأوراق وما تم بها من تحقيقات تتهم النيابة العامة "بسيوني. ر" 31 سنة، بائع بمحل موبايلات، و"محمد. ر" 36 سنة، سائق؛ لأنهما سرقا المبالغ المالية والمنقولات المبينة وصفاً وقيمة بالتحقيقات.

وجاء في التحقيقات أن المتهم الأول تواصل مع المجني عليه وأوهمه بإمكانية إقامة علاقة جنسية معه حتى قابله واستقلا سيارة (قيادة الثاني) موهماً إياه باصطحابه إلى منزله لتنفيذ ما اتفقا عليه عقب تناول بعض الأطعمة والمشروبات الكحولية، وفي غفلة من المجني عليه وضعا بعض قطرات مخدرة من العقار الطبي محل الاتهام التالي حتى سقط مغشياً عليه ما شل حركة مقاومته واستوليا على أمواله فتمكنا من تلك الوسيلة القصرية أن يتما جريمتهما.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهم الأول أيضاً أحرز في غير الأحوال المصرح بها قانونا مادة (البنزوديازبين) والتي تخضع لبعض قيود الجواهر المخدرة على النحو المبين بالتحقيقات.