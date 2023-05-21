طعنها زوجها.. مصرع سيدة فى الغردقة متأثرة بجراحها

لقيت سيدة فى العقد الرابع من العمر مصرعها، ظهر اليوم الأحد، وذلك إثر إصابتها بجرح نافذ في الرقبة والصدر، بعد أن طعنها زوجها بسلاح أبيض بأحد شوارع الغردقة.

تلقى اللواء محيي سلامة، مدير أمن البحر الأحمر، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بطعن رجل زوجته بشارع الحجاز وسط مدينة الغردقة، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف وقوة من قسم شرطة ثان الغردقة إلى موقع الحادث.

وتبين من التحريات الأولية حول الواقعة أن الزوجة تدعى "نور. م"، تبلغ من العمر 35 عامًا، قام زوجها بطعنها بجرح نافذ فى الرقبة مستخدما سلاح أبيض.

وعلي الفور تم نقل الحالة لمستشفى الغردقة العام لتقديم الإسعافات الأولية لها ومحاولة إنقاذها، ولقيت مصرعها عقب محاولات الفريق الطبي بمستشفى الغردقة العام في إنقاذها، حيث لقيت المجني عليها مصرعها متأثرة بحراحها، وتم إيداع الجثة مشرحة مستشفى الغردقة العام، تحت تصرف جهات التحقيق، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت الأجهزة المختصة لمباشرة التحقيقات.