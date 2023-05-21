الأحد 21 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

طعنها زوجها.. مصرع سيدة فى الغردقة متأثرة بجراحها

طعن
طعن

لقيت سيدة فى العقد الرابع من العمر مصرعها، ظهر اليوم الأحد، وذلك إثر إصابتها بجرح نافذ في الرقبة والصدر، بعد أن طعنها زوجها بسلاح أبيض بأحد شوارع الغردقة.

تلقى اللواء محيي سلامة، مدير أمن البحر الأحمر، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بطعن رجل زوجته بشارع الحجاز وسط مدينة الغردقة، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف وقوة من قسم شرطة ثان الغردقة إلى موقع الحادث.

وتبين من التحريات الأولية حول الواقعة أن الزوجة تدعى "نور. م"، تبلغ من العمر 35 عامًا، قام زوجها بطعنها بجرح نافذ فى الرقبة مستخدما سلاح أبيض.

وعلي الفور تم نقل الحالة لمستشفى الغردقة العام لتقديم الإسعافات الأولية لها ومحاولة إنقاذها، ولقيت مصرعها عقب محاولات الفريق الطبي بمستشفى الغردقة العام في إنقاذها، حيث لقيت المجني عليها مصرعها متأثرة بحراحها، وتم إيداع الجثة مشرحة مستشفى الغردقة العام، تحت تصرف جهات التحقيق، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت الأجهزة المختصة لمباشرة التحقيقات.

التحريات الأولية الدفع بسيارات الإسعاف اللواء محيي سلامة ة مدير أمن البحر الأحمر شوارع الغردقة غرفة عمليات النجدة مدير أمن البحر الأحمر مستشفى الغردقة العام

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