شهد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، اليوم الأحد، اجتماع مجلس إدارة شركة أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية، واستمع إلى شرح من المهندس عابد عز الرجال، رئيس الشركة، حول مؤشرات الأداء خلال فترة التسعة شهور الماضية، وما تقوم به من مشروعات جديدة تضيف إلى دورها الوطنى، وزيادة حصتها ومبيعاتها من الأسمدة سواء بالنسبة للأسواق التصديرية والتى زادت إلى 23 دولة حول العالم، أو للسوق المحلية لدعم القطاع الزراعى، كما أوضح موقف مشروعات الإحلال والتجديد والمشروعات الاستثمارية ومشروعات التحول الرقمى التى تخدم أهداف خطة الزيادة الإنتاجية.

الملا يترأس اجتماع مجلس إدارة شركة أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية

كما تفقد الوزير غرفة التحكم فى إنتاج مصنع 3 بشركة أبوقير لإنتاج سماد الأمونيا واليوريا بعد تطويرها، واستخدام منظومة ذكية للتطوير المؤسسى المستمر بالتعاون مع شركة SAP العالمية، وذلك باستخدام تكنولوجيات الذكاء الصناعى AI للوصول إلى آلية العمل المثلى وكذلك المتابعة والتقييم المستمر.

وتفقد الوزير أول محطة طاقة شمسية بشركة أبوقير للأسمدة بقدرة 117 كيلو وات والمقامة فوق سطح مبنى النادى الاجتماعي للشركة، لترشيد استهلاك الطاقة وتوفير استهلاك طاقة كهربائية تقدر بنحو 250 ألف جنيه سنويًا، إضافة إلى تقليل انبعاثات غاز ثانى أكسيد الكربون بنحو 175 طنًا سنويًا، والتى تأتى توافقًا مع السياسات العامة للدولة المصرية للتوسع فى استخدام الطاقة الشمسية. وأثنى الملا على توجه الشركة نحو التوسع فى استغلال الطاقة المتجددة لتغذية الأحمال الصناعية بالشركة من خلال الإسراع فى تنفيذ الخطة الشاملة واستغلال المساحات المتاحة فوق مبانى أبوقير للأسمدة لتركيب المزيد من محطات الطاقة الشمسية، كما شهدت الجولة تفقد الوزير أجهزة الرصد البيئى المستمر لانبعاثات المداخن والتى تم توصيلها بشبكة الرصد التابعة لجهاز شئون البيئة.

وأثنى على الدور الرائد فى المسئولية المجتمعية لأبوقير للأسمدة تجاه المنطقة المحيطة ومحافظتى الإسكندرية والبحيرة، وما تم من مشروعات مجتمعية هامة لخدمة المجتمع، موجهًا بتعظيم مخصصات المشاركة المجتمعية والبدء فورًا فى أعمال إعادة رصف الطريق المؤدى إليها.