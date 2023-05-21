الأحد 21 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

وزير البترول يضع حجر الأساس لشركة شمال أبوقير للمغذيات الزراعية

جانب من الحدث
جانب من الحدث

وضع المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، يرافقه اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، حجر الأساس لشركة شمال أبوقير للمغذيات الزراعية "مشروع إنتاج سماد نترات الأمونيوم". 

وشهدت الزيارة رئاسة الوزير واجتماع الجمعية التأسيسية لشركة شمال أبوقير للمغذيات الزراعية التى تقام على قطعة الأرض المملوكة للهيئة المصرية العامة للبترول والملاصقة لشركة أبوقير للأسمدة، وذلك بحضور ممثلى المساهمين فى الشركة الجديدة.

وأكد الوزير أن المشروع الجديد إضافة قوية لشركة أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية التى يمتد تاريخ عطائها على مدار 45 عامًا، مشيرًا إلى أن المشروع الجديد مشروع مهم للاقتصاد القومى، حيث يعتمد على الغاز الطبيعى كمدخل رئيسى لإنتاجه، ويحقق أهداف التوسع والتنوع فى استخدامه بالسوق المحلية، إلى جانب ما يحققه من توفير عوائد دولارية من تصدير منتجاته، وكذلك من خلال ما يوفره من أسمدة تدعم خطة التنمية الزراعية لمصر.

وأشار إلى أن المشروع الذى يعد واحدًا من مشروعات القيمة المضافة للثروات الطبيعية، هو نتاج لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسى لهذه الصناعة الحيوية، كما لفت إلى التعاون الواضح مع جهات الدولة فى تذليل أى تحديات قد تواجه الإسراع بالمشروع الجديد، فى ظل توسع الطلب المحلى والعالمى على منتجاته من سماد نترات الأمونيوم، والعمل على زيادة الرقعة الزراعية، باستخدام التقنيات الحديثة، والمغذيات الزراعية عالية الجودة.

ويضم هيكل المساهمين فى الشركة الجديدة شركة شمال أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية بنسبة 45%، والهيئة المصرية العامة للبترول بنسبة 45%، والشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات بنسبة 10%.

وتم خلال أعمال الجمعية استعراض ما تم اتخاذه من خطوات وإجراءات لتأسيس الشركة الجديدة كشركة مساهمة مصرية، برأسمال مرخص به 10 مليارات جنيه، ومدفوع ومصدر بنحو مليار جنيه، وذلك لإنتاج الأمونيا بطاقة 1200 طن يوميًا، وإنتاج حامض النيتريك بطاقة 1830 طنًا يوميًا، وإنتاج نترات النشادر بطاقة 2400 طن يوميًا، كما استعرضت الجمعية جدول الأعمال وإقرار المساهمين لما جاء فيه من بنود، وتم تعيين أعضاء مجلس الإدارة.

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