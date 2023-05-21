عبد الماجد: نحتاج لزيادة تصدير الدواء حتى تتناسب مع طموحاتنا في الجمهورية الجديدة

أشاد النائب أحمد عبد الماجد الأحمر، أمين سر لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، بجهود لجنة الصحة بمجلس الشيوخ في مجال النهوض بقطاع الدواء، مؤكداً أن هذا من منطلق احساسنا الوطني وحرصنا على المصلحة العامة.

ولفت الأحمر خلال كلمته بالجلسة العامة اليوم إلى أن صناعة الأدوية صناعة حيوية واستراتيجية، وعقدنا في لجنة الصحة حوالي 13 جلسة تؤكد اهتمامنا بصناعة الدواء.

وشدد الأحمر على أن حجم التصدير وصل إلى 284 مليون دولار فيما يتعلق بالدواء، ونحتاج إلى زيادة هذه النسب حتى تتناسب مع طموحاتنا في الجمهورية الجديدة.

ونعى الأحمر في كلمته النائب الراحل محمود بكري الذي وافته المنية الأسبوع الماضي، مؤكدًا أن بلدة قنا فقدت رجلًا من خيرة ابنائها الذي طالما لمسنا فيه من حبه للخير ومساعدة الفقراء.

ويناقش مجلس الشيوخ خلال جلسته اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، تقرير اللجنـة المشـتركة مـن لجنـة الصـحة والسكان، ومكاتـب لـجـان الشـئون الدستورية والتشريعية، الشئون الماليـة والاقتصادية والاستثمار، والصـناعة والتجـارة والمشـروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهيـة الصـغر بشـأن"استراتيجية مستقبل قطـاع الـدواء تماشـيا مـع رؤيـة الدولة المصرية للتنميـة المستدامة 2030 عـن الدارسـة المقدمـة مـن النائب الدكتور محيـى حـافظ وعـدد مـن أعضـاء لجنـة الصـحة والسكان بشـأن "سبل دعـم الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية (المشكلات – الرؤى.

وأكدت اللجنة أن الأمن القومي الدوائي والمريض المصري هما أكثر المتضررين في حال انهيار صناعة الدواء في مصر، مشددة على ضرروة العمل وبسرعة على إنقاذ هذه الصناعة، وأن يكون ذلك من إحدى الأولويات التي يجب أن يساندها كل وطني مخلص لهذا الوطن.

وذكر التقرير أن استهلاك الدواء في مصر شهد تطوراًخطيراً خلال الفترة الماضية، وذلك نتيجة تزايد أعداد السكان، وزيادة الوعي الصحي وتطوير برامج الرعاية الصحية، لافتا إلى أن صناعة الدواء في مصر من أنجح الصناعات، ولكن سوقها الرئيسي هو السوق المحلى لأنها ركزت على إنتاج الأدوية التقليدية التي تخلو من عناصر ابتكارية يمكن أن تكفل لها الحماية في السوق العالمي الجديد.