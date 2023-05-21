الأحد 21 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مصر مع العراق في أولى مباريات البطولة الأفروآسيوية لقصار القامة

بعثة منتخب قصار القامة
بعثة منتخب قصار القامة

يستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم  لقصار القامة  "الأقزام "، لخوض منافسات البطولة الأفروآسيوية 2023 بمواجهة العراق ظهر غد الإثنين في الجولة الأولى، التي تستضيفها المدينة المغربية الدار البيضاء، خلال الفترة من 20 حتى 30 مايو الجارى.

وتنطلق مباراة منتخب مصر والعراق في تمام الساعة 12:00 ظهرًا بتوقيت مصر.

ويشارك المنتخب المصري لقصار القامة "الأقزام"، في البطولة بجانب كل من المغرب البلد المضيف والعراق والأردن ولبنان وفلسطين، وكما تم توجية الدعوة لكل من ساحل العاج وكينيا.

وتأتي البطولة الأفروآسيوية فرصة جيدة للاستعداد لدورة الألعاب العالمية والتى ستقام فى المدينة الألمانية كولونيا فى الفترة من 27 يوليو وحتى 5 أغسطس المقبل.

وتتكون بعثة المنتخب المصري من 16 فرد ويترأس البعثة علي شعبان مدير المنتخب، ويقود المنتخب فنيًا محمد البيضا، و محمود الحضري ومدرب.

قائمة منتخب لقصار القامة "الأقزام" تضم أحمد عبد الرازق، وليد عصام، عبد الرحمن بركات، مهدي محمد، مروان عمرو، يوسف راوي، عبد الغني حسين، رمضان السيد، مصطفي محمود ممدوح سعيد، وحراسة المرمى سعيد الخرباوي وعماد جودة.

بعثة منتخب قصار القامة
بعثة منتخب قصار القامة
بعثة منتخب قصار القامة
بعثة منتخب قصار القامة
بعثة منتخب قصار القامة
بعثة منتخب قصار القامة
بعثة منتخب قصار القامة
بعثة منتخب قصار القامة
الدار البيضاء المنتخب المصرى لقصار القامة حراسة المرمى دورة الألعاب قائمة اللاعبين

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