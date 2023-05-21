الأحد 21 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

وزير شئون المجالس النيابية ينعى النائب الراحل محمود بكرى

الراحل محمود بكري
الراحل محمود بكري

نعى وزير شئون المجالس النيابية والقانونية المستشار علاء الدين فؤاد، النائب الراحل الكاتب الصحفي محمود بكري. 

وقال الوزير في كلمة له أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم والتي كان جزء منها لتأبين النائب الراحل إنه عرف  محمود بكري رجلًا عظيمًا وصحفيًا قديرًا أفنى حياته في مجال الصحافة، وأنهى مسيرته بعضوية المجلس النيابي، الذي أبلي فيه بلاء حسنًا، وكان مثالًا يُحتذي به.                         

ونعى عدد من نواب وأعضاء مجلس الشيوخ النائب الراحل الكاتب الصحفي محمود بكري عضو المجلس، حيث نعي الدكتور نبيل دعبس، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الفقيد الراحل، مؤكدًا أنه كان صاحب قلم حر سخره طوال عمره للدفاع عن الوطن ومصالحه العليا، كما كان الفقيد على المستوى الإنسانى رفيع المستوي ملاذًا لمن يستجير به مدافعًا عن الغلابة ومحدودي الدخل ومساعدًا وداعمًا لهم بكل ما يجود به.. رحم الله الفقيد وأسكنه فسيح جناته وألهم أهله الصبر والسلوان.

التعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور نبيل دعبس الجلسة العامة لمجلس الشيوخ الصحفي محمود بكري الصناعات الدوائية تأبين محمود بكري

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