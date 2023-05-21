"القومي للاتصالات" يعلن فتح باب التسجيل بمبادرة "شباب مصر الرقمية"

أعلن المعهد القومي للاتصالات NTI التابع لوزارة الاتصالات عن فتح باب التسجيل بمبادرة شباب مصر الرقمية في منحة الأربعة أشهر، مسار شبكات الألياف الضوئية.

ويستهدف البرنامج شباب الخريجين من دفعات ٢٠١٨ وحتى ٢٠٢٣، ويتضمن تدريبًا شاملاً لمهندسي شبكات الألياف الضوئية في مجال البنية التحتية والاتصالات من خلال تقديم المعرفة حول تقنية الألياف الضوئية وتطبيقاتها مثل OLAN ومراكز البيانات وشبكات FTTH.

يبدأ التدريب يوم 15 يوليو.. آخر موعد للتسجيل يوم 15 يونيو. لمزيد من المعلومات يرجى الضغط هنا.



ويتضمن التدريب مشروعات عملية يقدمها متخصصون، إلى جانب المهارات المطلوبة في سوق العمل، منها مهارات التواصل وإدارة المشروعات واللغة الإنجليزية. وينقسم التدريب إلى تطبيق عملي يستغرق ثلاثة أشهر داخل مقرات المعهد، وتدريب وظيفي مكثف لمدة شهر في مشروعات بالشركات الشريكة في المبادرة، التي ستقدم للمتدربين المتميزين فرص عمل بمرتبات مجزية.



وتعد مبادرة شباب مصر الرقمية هي منحة مجانية ممولة بالكامل من وزاره الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مقدمه لشباب الخريجين حديثي التخرج حتى خمسه سنوات من التخرج. تهدف هذه المبادرة الى سد الفجوة بين الدراسة الأكاديمية ومتطلبات سوق العمل بالتعاون اللصيق مع شركاء الصناعة.

يشارك فى هذه المبادرة والتي تمتد لمده أربعة أشهر، أكثر من 25 شركه محليه وعالميه من كبرى الشركات في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. تضم المبادرة أكثر من 15 محور تدريبي مختلف في أحدث التقنيات العالمية التي يحتاج اليها سوق العمل.

وينضم الشباب إلى هذه المبادرة بعد مرحلة من الاختبارات يشارك فيها شركاء الصناعة، هذا كما تشارك الشركات أيضا في تصميم البرامج التدريبية المختلفة لتتناسب مع احتياجات سوق العمل المصري والعالمي.

ويشمل كل محور تدريبي والذي يمتد لأربعة أشهر، تدريب تقني متخصص وتدريب على المهارات الشخصية واداره الاعمال واللغة الإنجليزية بالإضافة الى مهارات العمل الحر، هذا كما تشتمل جميع المحاور التدريبية على تدريب وظيفي بمقر الشركات في مجال تخصص المحور.

بعد اجتياز البرنامج التدريبي بنجاح يحصل المتدرب على شهادات معتمدة من المعهد القومي للاتصالات بالإضافة إلى الشريك الصناعي المشارك بالمحور، في ضوء الشراكة اللصيقة مع شركاء الصناعة في هذه المبادرة فستتيح هذه المبادرة فرص عمل للمتميزين.