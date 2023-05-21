الأحد 21 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

شكاوى من صعوبة امتحان الجبر للشهادة الإعدادية بالجيزة

طلاب
طلاب

انتهى طلاب الشهادة الإعدادية 2023 بمحافظة الجيزة من أداء امتحان الجبر والإحصاء في ثاني أيام امتحانات نهاية العام الدراسي 2022/2023، منذ قليل.

واشتكى الطلاب من صعوبة الامتحان الجبر والإحصاء.

وأكد طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة، أن امتحان الجبر والإحصاء كان أغلب أسئلته صعبة وغير مباشرة.

وأشار الطلاب إلى أن الوقت كان قصيرًا جدًا بالنسبة لهذا الامتحان.

وبدأت أمس السبت، امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة، بأداء امتحان اللغة العربية في أول أيام امتحانات الفصل الدراسي الثاني، للعام الدراسي الحالي 2022/2023.

المتبقي من جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 بالجيزة

- الثلاثاء 23/5: اللغة الأجنبية، التربية الدينية.

- الأربعاء 24/5: العلوم، التربية الفنية.

- الخميس 25/5: الدراسات الاجتماعية، تربية رياضية خاص بالسعيدية.

وكان قد أعلن الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اتخاذ عدد من الإجراءات المنظمة لامتحانات الشهادة الإعدادية التي سيتم تطبيقها بداية من العام المقبل، حرصًا على انضباط سير الامتحانات، وحفاظًا على حقوق الطلاب.

جاء ذلك خلال زيارة الوزير إلى محافظة الدقهلية، بحضور الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، وناصر شعبان مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، وهشام جعفر مدير عام الشئون القانونية بالوزارة، ووائل شعراوى مدير عام التوجيه المالى والإداري.

وجاءت القرارات كالتالي:

- امتحانات الشهادة الإعدادية ستتم بنظام البوكليت بداية من العام المقبل ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤، حرصًا على عدم تداول ورقة الأسئلة.

- يحتوي ظرف الأسئلة على ٢٠ ورقة أسئلة يفتح فقط داخل اللجنة لمنع الغش والتداول، وتخصيص علامة مائية تخص كل إدارة تعليمية. 

- يمنع اصطحاب الهواتف المحمولة للمراقبين والملاحظين وكل القائمين على الامتحانات داخل اللجان الامتحانية، فضلا عن زيادة إجراءات منع اصطحاب الطلاب للهواتف المحمولة.

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