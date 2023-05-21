الأحد 21 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

الاجتماع السادس للاتحاد العربي للقضاء الإداري ينعقد غدًا

المستشار عادل عزب
المستشار عادل عزب

يعقد الاتحاد العربي للقضاء الإداري الاجتماع السادس للجمعية العامة غداً الإثنين بأحد فنادق القاهرة برئاسة المستشار عادل عزب رئيس مجلس الدولة ورئيس الاتحاد العربي للقضاء الإداري، وذلك بحضور رؤساء مجالس الدولة ورؤساء المحاكم الإدارية العُليا وممثليهم والوفود المشاركة من الدول الأعضاء في الاتحاد العربي للقضاء الإداري.

وتستعرض الجمعية العامة للاتحاد مناقشة جدول أعمالها بعضًا من الموضوعات التي من شأنها الارتقاء بنشاط الاتحاد في المرحلة القادمة، منها مشروع إنشاء الأكاديمية العربية للقضاء الإداري، وإنشاء فروع لها في الدول الأعضاء، تطوير الموقع الالكتروني للاتحاد، إنشاء مقر للاتحاد في مبنى مجلس الدولة بالقاهرة الجديدة، وذلك في إطار الحرص على الارتقاء وتطوير أنشطة الاتحاد العربي للقضاء الإداري وتعظيم دوره خلال الفترة المُقبلة ولكي يستطيع الاتحاد تحقيق الأهداف المرجوة من إنشائه.

القاهرة الجديدة مبنى مجلس الدولة قضاء الإداري فنادق القاهرة

الأكثر قراءة

قبل الإعلان عنها.. تعرف على روايات القائمة القصيرة لجائزة البوكر 2023

قاتلة زوجها فى الجيزة تكشف طريقة إنهاء حياته بمساعدة عشيقها

"التموين" تكشف حقيقة إلغاء صرف الدعم الاستثنائى

تفاصيل 4 وقائع للسرقة بالإكراه في مصر الجديدة

الجامعة الأمريكية تقدم منحًا لطلاب المدارس الحكومية

"كراكة" تكشف عن جثة متحللة لفتاة بمصرف في الشرقية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

مستقبل العرب الاقتصادى

ماجد حبته

الدول الغنية مدينة للفقيرة!

د.أحمد الخميسى

ماذا أغضب ابنة نجيب محفوظ؟

د هند جاد

بعضهم يتوهم.. الحقيقة المطلقة

د. منى حلمى

جيوب منتفخة وقلوب فارغة

علي سعدة

أبناؤنا فى الخارج

حسين دعسة

إعلان جدة يدعم الوصاية الهاشمية على أوقاف ومقدسات القدس

ماجد حبته

مصر فى القمة.. العربية

صور

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

اللحظات الحاسمة.. كيف كشفت إسرائيل مواقع إنتاج صواريخ الجهاد الإسلامي وهاجمتها؟

مصر تدين اقتحام مسئول إسرائيلى المسجد الأقصى

الأردن يدين اقتحام وزير الأمن القومى الإسرائيلى للأقصى