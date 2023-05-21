الاجتماع السادس للاتحاد العربي للقضاء الإداري ينعقد غدًا

يعقد الاتحاد العربي للقضاء الإداري الاجتماع السادس للجمعية العامة غداً الإثنين بأحد فنادق القاهرة برئاسة المستشار عادل عزب رئيس مجلس الدولة ورئيس الاتحاد العربي للقضاء الإداري، وذلك بحضور رؤساء مجالس الدولة ورؤساء المحاكم الإدارية العُليا وممثليهم والوفود المشاركة من الدول الأعضاء في الاتحاد العربي للقضاء الإداري.

وتستعرض الجمعية العامة للاتحاد مناقشة جدول أعمالها بعضًا من الموضوعات التي من شأنها الارتقاء بنشاط الاتحاد في المرحلة القادمة، منها مشروع إنشاء الأكاديمية العربية للقضاء الإداري، وإنشاء فروع لها في الدول الأعضاء، تطوير الموقع الالكتروني للاتحاد، إنشاء مقر للاتحاد في مبنى مجلس الدولة بالقاهرة الجديدة، وذلك في إطار الحرص على الارتقاء وتطوير أنشطة الاتحاد العربي للقضاء الإداري وتعظيم دوره خلال الفترة المُقبلة ولكي يستطيع الاتحاد تحقيق الأهداف المرجوة من إنشائه.