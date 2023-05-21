الأحد 21 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

مياه الشرقية تعلن عن أماكن تواجد سيارات خدمة العملاء

مياه الشرقية
مياه الشرقية

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالشرقية، عن تقديم خدمة العملاء من خلال سيارتها المتنقلة للمواطنين خلال الفترة من الأحد الموافق 21 مايو  إلى الخميس 25 مايو وذلك  من الساعة ٨ صباحا وحتي الثانية عصرا.

وأضافت الشركة، أنه من المقرر تواجد سيارة خدمة العملاء بنطاق قطاع مركز الزقازيق بقرية السبكي يومي الأحد والأثنين وبقرية بهنباي من الثلاثاء إلي الخميس بينما تتواجد سيارة خدمة العملاء بنطاق مركز أبو حماد بقرية القرين من الأحد إلي الخميس، بينما تتواجد سيارة خدمة العملاء بمركز صان الحجر بقرية صان الحجر البحرية يوم الأحد وبمركز الحسينية بقرية سماكين الغرب من يوم الإثنين إلى الخميس.

وأكدت الشركة أن سيارات خدمة العملاء المتنقلة تحرص على تسهيل تقديم الخدمة للمناطق البعيدة والنائية التي لم يتم تجهيز مراكز خدمة عملاء بها، بالإضافة لتقديم الخدمة للسادة كبار السن والسادة العملاء ممن يصعب عليهم الحضور لمراكز خدمة العملاء، مشيرا انها تقدم خدمات الشركة المختلفة، مثل (التعاقد على ادخال العدادات – شحن الكروت مسبوقة الدفع – سداد الفواتير-الاستعلام عن الفواتير – تقديم شكاوي).

التعاقد على إدخال العدادات الاستعلام عن الفواتير الشرب والصرف الصحي تقديم شكاوى خدمة العملاء المتنقلة سيارات خدمة العملاء المتنقلة الشرقية

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