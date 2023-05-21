الأحد 21 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس شقيقين قتلا مسجل خطر في عين شمس

حبس شقيقين
حبس شقيقين

أمرت نيابة شرق القاهرة الكلية، اليوم الأحد، بحبس شقيقين؛ لاتهامهما بقتل مسجل خطر بطلقة في الرقبة أثناء مشاجرة بينهم بمنطقة عين شمس 4 أيام علي ذمة التحقيقات.

تلقى قسم شرطة عين شمس بلاغا بالعثور على جثة أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"، مُسجاة على الأرض بالشقة محل سكنه بدائرة القسم وبها طلق ناري بالرقبة.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال التعامل الفنى أمكن تحديد مرتكبا الواقعة أحد الأشخاص وشقيقه.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما وبحوزتهما فرد خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار.

بمواجهتهما اعترف أحدهما بوجود خلافات بينه والمجني عليه، قام على إثرها بالإستعانة بشقيقه وتوجها لمحل سكن المجنى عليه فحدثت بينهما مشادة كلامية قام خلالها أحد المتهمان بإطلاق عيار نارى على المجنى عليه من السلاح المضبوط بحوزتهما.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة للتحقيق.

قسم شرطة عين شمس منطقة عين شمس الشقة مسجل خطر

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