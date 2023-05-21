الأحد 21 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إصابة مواطنيْن بانقلاب سيارة بطريق أسيوط الغربي

انقلاب سيارة
انقلاب سيارة

أصيب مواطنان بإصابات متنوعة وجروح وكدمات متفرقة بمختلف أنحاء الجسم، إثر تعرضهما لحادث انقلاب سيارة ربع نقل كانا يستقلانها على طريق القاهرة- أسيوط الصحراوى الغربى بدائرة محافظة الفيوم، اليوم الأحد، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

البداية بتلقي شرطة النجدة بمحافظة الفيوم، بلاغا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة على طريق أسيوط الغربى بدائرة محافظة الفيوم مما أسفر عن إصابة شخصين بينهما مساعد شرطة.

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان حادث طريق أسيوط الصحراوي اليوم، وتبين انقلاب سيارة ربع نقل قبل مدخل أبو صير اتجاه القاهرة، مما أسفر عن إصابة كل من مساعد شرطة بمديرية أمن القاهرة ومقيم هوارة المقطع بدائرة مركز الفيوم، وسائق السيارة، ومقيم سمالوط المنيا.

ودفع مرفق إسعاف الفيوم بسيارة إلى مكان الحادث على الفور، وتم نقل المصابين إلى المستشفى وإيداعهما فى قسم الاستقبال لتوقيع الكشف الطبى عليهما، تمهيدًا لتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهما بحسب إصابة كل منهما.

و تم إزالة آثار الحادث ووضع السيارة فى المنطقة الصحراوية المتاخمة لطريق أسيوط الغربي، وتيسير الحركة المرورية على الطريق أمام المارة، وتحرر المحضر اللازم، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت الجهات المختصة التى تولت التحقيق.

مواطنان جروح وكدمات حادث انقلاب مستشفى الفيوم العام النيابة

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